Tres policías heridos al chocar la camioneta en la que se desplazaban contra un árbol

El episodio ocurrió en la intersección de Holanda y Portugal, del barrio Santa Rosa, donde el conductor de la camioneta en la que se trasladaban perdió el control por motivos que todavía se desconocen y terminó impactando violentamente contra un árbol. La secuencia fue filmada por una cámara de vigilancia de la zona, en la que se observa cómo fue el fuerte choque, donde dos de los agentes quedaron inconscientes dentro del vehículo y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Mi Pueblo para recibir atención médica.