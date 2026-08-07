Tres policías heridos al chocar la camioneta en la que se desplazaban contra un árbol

La colisión se produjo en Holanda y Portugal del barrio Santa Rosa de Florencio Varela, cuando perseguían a sospechosos de haber cometido un delito. Quedaron internados.
Un impresionante siniestro vial tuvo como protagonistas a tres policías de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Berazategui, quienes colisionaron contra un árbol en Florencio Varela cuando perseguían a un grupo de personas que supuestamente cometieron un ilícito: los uniformados se salvaron de milagro, pero sufrieron heridas de consideración.
El episodio ocurrió en la intersección de Holanda y Portugal, del barrio Santa Rosa, donde el conductor de la camioneta en la que se trasladaban perdió el control por motivos que todavía se desconocen y terminó impactando violentamente contra un árbol. La secuencia fue filmada por una cámara de vigilancia de la zona, en la que se observa cómo fue el fuerte choque, donde dos de los agentes quedaron inconscientes dentro del vehículo y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Mi Pueblo para recibir atención médica.
Por otro lado, el tercer efectivo logró salir por sus propios medios, pero presentaba una importante herida cortante en el cuero cabelludo y un cuadro de conmoción, por lo que también fue derivado al mismo centro asistencial. Los tres integrantes de la fuerza permanecen internados bajo observación, aunque evolucionan favorablemente de las lesiones sufridas en la colisión. Igualmente, hasta ahora no trascendieron detalles sobre los sospechosos que eran perseguidos ni sobre el desenlace del operativo que dio origen al accidente.
comentar