Violento asalto en pastelería del centro de Quilmes

Tras pedir comida, un hombre atacó a golpes y acuchilló en el cuello a una empleada de 21 años. Quedó internada fuera de peligro, pero en estado de shock por la terrible situación que vivió.
Un hombre se hizo pasar por un cliente, pidió comida, y luego atacó a golpes y acuchilló a una empleada de una pastelería ubicada en pleno centro de Quilmes para llevarse el dinero en efectivo que estaba en la caja registradora del local. Sucedió en un local llamado Manjar Deli House, ubicado en Humberto Primo 385, donde una joven de 21 años fue víctima del ataque por parte de un sujeto que le cortó el cuello.
Tras herir a la empleada, el implicado tomó dinero de la máquina, cuyo monto no fue precisado, huyó del lugar antes de la llegada de los miembros de la Policía Bonaerense. Posteriormente, profesionales médicos del SAME asistieron a la víctima y la trasladaron al Sanatorio Trinidad, donde quedó internada fuera de peligro y acompañada por la propietaria del comercio. Sin embargo, estuvo en estado de shock producto del traumático hecho que padeció.
La causa judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Quilmes. En tanto, integrantes de la Comisaría 1era. y personal de investigaciones trabajan en el análisis de cámaras de vigilancia y otras medidas para identificar y detener al autor del violento asalto. En un principio, se pensó que se trataba de un hombre con las facultades mentales alteradas, pero luego se constató que fue un robo.
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