Violento asalto en pastelería del centro de Quilmes

La causa judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Quilmes. En tanto, integrantes de la Comisaría 1era. y personal de investigaciones trabajan en el análisis de cámaras de vigilancia y otras medidas para identificar y detener al autor del violento asalto. En un principio, se pensó que se trataba de un hombre con las facultades mentales alteradas, pero luego se constató que fue un robo.