Ochenta vecinos finalizaron el curso de Lengua de Señas Argentinas

Anahí Villalba, vecina, evocó: “En 2020, empecé a estudiar en la Asociación de Sordos Amigos Varelenses (ASAV). Por distintas circunstancias, tuve que dejar”. “El curso fue genial porque descubrí señas que cambiaron. Me ayudó a retomar saberes previos y mejorar la fluidez”, contó la frentista de 9 de Julio. Asimismo, Sol Flores compartió que se recibió de terapista ocupacional y mencionó que “mí carrera requería aprender a tratar con pacientes hipoacúsicos o con discapacidades auditivas”. “Fue realmente útil que el Municipio ofreciera estas propuestas abiertas, sin costo, para integrar y no excluir por desconocimiento”, comentó la joven oriunda de Berazategui.