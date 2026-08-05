Ochenta vecinos finalizaron el curso de Lengua de Señas Argentinas

Se realizó en Florencio Varela, coordinado entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires. El intendente Watson destacó "el trabajo con el gobernador Axel Kicillof".
Un total de 80 vecinos de la región recibieron sus diplomas tras finalizar el curso de Lengua de Señas Argentinas, que estuvo coordinado entre el Municipio de Florencio Varela y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Sargento Cabral y avenida Calchaquí, el intendente Andrés Watson valoró “el compromiso de los y las presentes, su sensibilidad social, no ser indiferentes, involucrarse, romper barreras en la comunicación y tender puentes colectivos”.
Además, ponderó “el trabajo con el gobernador, Axel Kicillof, con el objetivo de promover cursos gratuitos que brindaron herramientas para adentrarse a nuevos mundos y ponernos en el lugar del otro”. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Laura Vivas destacó “la gestión del Intendente que impulsó prácticas inclusivas destinadas a los sectores vulnerables de la población en un contexto difícil donde el Estado nacional quitó recursos a las y los que más necesitaban una ayuda”.
Anahí Villalba, vecina, evocó: “En 2020, empecé a estudiar en la Asociación de Sordos Amigos Varelenses (ASAV). Por distintas circunstancias, tuve que dejar”. “El curso fue genial porque descubrí señas que cambiaron. Me ayudó a retomar saberes previos y mejorar la fluidez”, contó la frentista de 9 de Julio. Asimismo, Sol Flores compartió que se recibió de terapista ocupacional y mencionó que “mí carrera requería aprender a tratar con pacientes hipoacúsicos o con discapacidades auditivas”. “Fue realmente útil que el Municipio ofreciera estas propuestas abiertas, sin costo, para integrar y no excluir por desconocimiento”, comentó la joven oriunda de Berazategui.
De Ezpeleta, Elida Molina describió que cumplió “una meta personal”. “Como recepcionista, cada vez que me cruzaba con gente sorda tenía ganas de hablarles, pero no podía. Averigüé precios de talleres de LSA y eran muy caros. Cuando me enteré de esta posibilidad no dudé”, narró. Por último, remarcó “la paciencia de la profesora que la guió en el proceso”.
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