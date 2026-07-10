Recordaron a Novak al cumplirse 25 años de su fallecimiento

En ese sentido, mencionó que ese término “no es una metáfora decorativa: las primeras colectas, las ollas populares, el acompañamiento a las tomas de tierra, la creación de Cáritas diocesana, fueron ya desde el origen la traducción en verbos concretos de lo que la parábola pide. Pero algo marcó a fuego su ministerio: la escucha a los familiares de los desaparecidos en época de la dictadura”.

Acompañaron al sentido homenaje los intendentes municipales de Florencio Varela y Quilmes, Andrés Watson y Eva Mieri, el ex embajador argentino en el Vaticano, Carlos Cúster, y el pastor Arturo Blatezky, amigo del Padre Obispo Jorge. También estuvieron los obispos Eduardo Redondo, auxiliar de Quilmes, Luis Stöckler, emérito de Quilmes, y Juan Carlos Romanín, emérito de Río Gallegos, sacerdotes y diáconos de la diócesis de Quilmes y de la Congregación del Verbo Divino.

Al finalizar la misa, rezaron en la tumba de Novak -ubicada en el interior de la Catedral- para “que la luz del Padre Obispo Jorge Novak brille en nuestro Tercer Sínodo Diocesano y nos ilumine en la construcción del Reino de justicia, de amor y de paz”.