Recordaron a Novak al cumplirse 25 años de su fallecimiento

El titular de la Diócesis de Quilmes, Carlos Tissera, encabezó una emotiva misa. Asistió la intendenta Eva Mieri y el jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson.
El titular de la Diócesis de Quilmes, Carlos Tissera, encabezó una emotiva misa en homenaje al primer Obispo de la región, Jorge Novak, al cumplirse 25 años de su fallecimiento, junto a importantes autoridades de la Iglesia.
Al respecto, Tissera señaló que “la oscuridad de la muerte no pudo apagar el brillo de la luz de su persona para todos”, al tiempo que pronunció: “El Siervo de Dios Jorge Novak se ha comportado como un buen samaritano desempeñando la misión que el Señor le encomendó. Encarnó la Palabra del Evangelio”.
Para el actual titular de la Diócesis, “el Siervo de Dios Jorge Novak se ha comportado como un buen samaritano desempeñando la misión que el Señor le encomendó”, así como mencionó que “encarnó la Palabra del Evangelio”.
Asimismo, recordó que Novak “fue leído como una viva expresión de una Iglesia samaritana que asume el dolor de su pueblo y sale a sostener su esperanza”.
En ese sentido, mencionó que ese término “no es una metáfora decorativa: las primeras colectas, las ollas populares, el acompañamiento a las tomas de tierra, la creación de Cáritas diocesana, fueron ya desde el origen la traducción en verbos concretos de lo que la parábola pide. Pero algo marcó a fuego su ministerio: la escucha a los familiares de los desaparecidos en época de la dictadura”.
Acompañaron al sentido homenaje los intendentes municipales de Florencio Varela y Quilmes, Andrés Watson y Eva Mieri, el ex embajador argentino en el Vaticano, Carlos Cúster, y el pastor Arturo Blatezky, amigo del Padre Obispo Jorge. También estuvieron los obispos Eduardo Redondo, auxiliar de Quilmes, Luis Stöckler, emérito de Quilmes, y Juan Carlos Romanín, emérito de Río Gallegos, sacerdotes y diáconos de la diócesis de Quilmes y de la Congregación del Verbo Divino.
Al finalizar la misa, rezaron en la tumba de Novak -ubicada en el interior de la Catedral- para “que la luz del Padre Obispo Jorge Novak brille en nuestro Tercer Sínodo Diocesano y nos ilumine en la construcción del Reino de justicia, de amor y de paz”.
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