Mayra Mendoza anunció un nuevo aumento salarial del 5%

“Esta celebración la pensamos para poner en valor el esfuerzo diario y el compromiso que tienen para hacer de este un mejor lugar donde vivir, y por eso les decimos que ustedes son parte fundamental de la transformación que estamos realizando en Quilmes”, resaltó Mendoza en un comunicado.

En ese marco, la jefa comunal precisó: “En nuestra gestión comenzamos a distribuir las cajas navideñas para complemento de las mesas de cada una de las familias, algo que no se hacía antes habitualmente en la Municipalidad, y este es un esfuerzo que este año volveremos a hacer, porque no somos ajenos a la realidad difícil que se está viviendo”. “Habrá miles de cajas navideñas distribuidas en cada una de las áreas de trabajo. Además, algo que me pone muy contenta y orgullosa de poder anunciar es que en diciembre se aumentará otro 5% el sueldo.

Con ese porcentaje, el aumento acumulado del año llega al 94,5%”, subrayó Mendoza.

La intendenta de Quilmes le agradeció a todo el equipo de gobierno “porque cada Secretaría ha hecho también un esfuerzo en la administración para recuperar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores municipales de Quilmes, algo que sin duda era una tarea pendiente, porque del 2015 al 2019 perdieron 20 puntos de su salario”.

“Y a esto se suma otro anuncio importante: contaremos con un bono de fin de año de más del doble de lo que fue el del año pasado, esto ayudará a que puedan comprar regalitos, darse un gusto, ya que serán 50 mil pesos”, resaltó.

Además, convocó a los trabajadores y trabajadoras a que elijan comprar en Quilmes: “Aprovechemos este mayor ingreso, tanto el aumento que se va a percibir como el bono, y el aguinaldo, por supuesto, para comprar en nuestra ciudad, tenemos centros comerciales hermosos”.

“Les pido que seamos solidarios y hagamos posible entre todos ese círculo virtuoso de la economía, que es muy necesario para que estemos un poco mejor”, manifestó.

Por último, la intendenta concluyó: “Quiero que sepan que si me acompañan, voy a dejar todo para poder seguir gobernando este Municipio, para seguir solucionando de a poco muchos de los problemas, para seguir dándole dignidad a los trabajadores municipales”. La jornada contó con shows musicales de las bandas “Fórmula Beat” y “Tu Melodía”, hubo sorteos, y se entregaron medallas a los empleados y empleadas que cumplieron 25 y 35 años de trabajo.