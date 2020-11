Mayra Mendoza destacó el tratamiento de leyes el Día de la Militancia

“Que el proyecto por la ley de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo haya sido enviado al Congreso por el Presidente de la Nación en el Día de las Militancias es un reconocimiento a la militancia y a la lucha colectiva por el aborto legal. Ahora trabajamos para conseguir el número necesario porque entendemos que tiene que ser ley. Es un proyecto que sabemos que tiene dificultades, para muchos es un tema complejo. No hay que tratar este tema con anteojeras ni religiosas ni morales, y construir ese número como hicimos en 2018 hasta que sea ley”, afirmó Mendoza.

Además, la intendente de Quilmes agregó: “Estoy realmente muy contenta. Celebro esta decisión y que tengamos un Presidente como Alberto Fernández, que tiene palabra. Hoy estamos hablando de que se va a garantizar un derecho humano fundamental que es el derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes. Sabíamos que esto sucedería solo con un gobierno nacional, popular, democrático y feminista. Esos gobiernos son los nuestros, peronistas, como el de Alberto y Cristina, que trabajan para reparar y ampliar derechos”.

La jefe comunal también analizó el tratamiento del proyecto de ley de Aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y aseguró que "no es un impuesto" además de que el "dinero está destinado a la reactivación de la Argentina".

“Es un aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas, no un impuesto. Son menos de 10 mil personas sobre los 45 millones de habitantes que son parte de este universo del aporte. La verdad hay que decir que es un aporte necesario, y no es en contra de nadie. Es para morigerar las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica y social prepandémica, que dejó el macrismo. Nosotros celebramos que el diputado nacional, Máximo Kirchner, entre otros diputados haya tomado esta iniciativa y que hoy el Congreso en su conjunto, esté trabajando para dar media sanción a este aporte extraordinario y solidario que necesita la Argentina, porque no sé si todos conocen pero es bueno saberlo, pero lo que se recaude de este aporte extraordinario, va a ir a las PyMES, a insumos sanitarios, a infraestructura sanitaria, a Progresar que son las becas de estudio para ayudar con la terminalidad escolar de aquellas personas que todavía no lo han podido hacer. Son diferentes inversiones para la reactivación y la reconstrucción de nuestro país”, remarcó.

Y concluyó: “Este aporte y este dinero está destinado a la reactivación de la Argentina. Lo que nosotros queremos es que este país crezca, crezca su economía, que las máquinas que hoy están paradas y que durante los cuatro años del gobierno anterior han frenado su producción, vuelvan a estar en marcha. Vuelvan a generar puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras que hoy están a la incertidumbre, entonces necesitamos reactivar la Argentina, volver a poner este país en el rumbo de la producción y el trabajo, y este aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas viene en este sentido. A generar la reactivación de nuestro país”.