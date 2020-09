Mayra Mendoza rechazó las clases presenciales

La indentenda de Quilmes, Mayra Mendoza, indicó que "hoy esa posibilidad no está contemplada en lo inmediato. Hasta que no esté la vacuna no podemos tener clases presenciales".

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este viernes del encuentro que mantuvieron intendentes de la provincia de Buenos Aires con Agustina Vila, Directora General de Cultura y Educación; Nicolás Kreplak, viceministro de Salud; y Teresa García, ministra de gobierno.