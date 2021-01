Mayra Mendoza supervisó simulacro de operativo de vacunación

“Lo que estamos haciendo hoy en la Escuela Primaria N°61 de Bernal, es un simulacro del operativo de vacunación que va a desarrollarse a partir de los próximos días en esta escuela, lo que va a marcar una siguiente etapa del Plan Provincial de Vacunación contra el COVID, ya que en este lugar se van a vacunar personas mayores de 60 años, o de entre 18 y 59 años con factores de riesgo”, sostuvo Mayra, que estuvo acompañada por el secretario de Salud local, doctor Jonatan Konfino.

La Jefa comunal agregó: "La verdad que la importancia de la vacuna es total, porque estamos esperando desde el inicio de esta pandemia la única solución que sabíamos que íbamos a tener: la vacuna. Tomamos medidas necesarias durante todo el año 2020, y también durante este año. El aislamiento y la cuarentena nos sirvió muchísimo para poder reforzar el sistema de salud. Cuando asumimos el gobierno encontramos todo muy deteriorado. Tenemos que recordar que en la Argentina de Macri no había Ministerio de Salud, se había degradado a una Secretaría; se habían cerrado hospitales, y había hospitales que estaban en condiciones de estar abiertos y no lo estaban. Entonces tuvimos que reforzar todo el sistema de salud".

Mayra recordó que "en Quilmes hemos construido uno de los hospitales modulares, que nos dio posibilidad de poder atender a todos nuestros vecinos y vecinas. Si no hubiésemos tenido esa decisión política del presidente Alberto Fernández, y del Gobernador Axel Kicillof, quizás en Quilmes hubieran habido vecinos que no hubiesen sido atendidos, y eso no nos pasó. Como hemos visto en Europa o en Estados Unidos, que se colapsó el sistema sanitario, en Argentina, por las definiciones que tomó el Gobierno, por la presencia del Estado, y por la colaboración de los vecinos, eso no sucedió. Tenemos la vacuna, que es un horizonte esperanzador, pero tenemos que seguir cuidándonos entre todos y todas porque la pandemia aun no terminó".

Por su parte, el doctor Konfino, destacó: "Lo que estamos haciendo hoy es simular un primer día de vacunación, donde cada uno de los trabajadores que van a desarrollar sus tareas acá van a ensayar en la práctica sus responsabilidades: desde lo que tiene que ver con el triage, con la prevacunación, la vacunación, la entrega del carnet y la sala del espacio de recuperación, para cuando tengamos las vacunas y el ok por parte de la Provincia para comenzar, tengamos todo listo”.

En Quilmes, la segunda etapa del plan de vacunación se llevará a cabo en la Escuela Primaria Nº 61 de Bernal Este (Caseros 1586) y la Nº 41 de Bernal Oeste (Calle 190 Nº 988), que son dos de las primeras instituciones educativas asignadas. Además, se prepararán otros puntos en la ciudad que estarán a cargo del IOMA, para la vacunación del personal educativo (docentes y auxiliares) y de seguridad, en los policonsultorios de SUTEBA y en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ).

Para inscripciones, los interesados e interesadas en recibirla pueden ingresar en https://vacunatepba.gba.gob.ar/.