Mayra recorrió las obras de repavimentación de 65 cuadras en los barrios Jorge Novak y La Odisea

“Terminamos de recorrer las obras de pavimentos en estos barrios, Novak y La Odisea, donde en el año 2006 con Néstor Kirchner como presidente, se logró a partir de un Plan Federal de Vivienda, otorgar el derecho a la vivienda a estas familias, y hoy en nuestra gestión, a casi 16 años de ese momento, estamos llegando con los pavimentos”, afirmó Mayra al recorrer las calles.

En la calle Entre Ríos y 396, del barrio Novak, la Jefa Comunal supervisó la colocación de hormigón y los avances de los trabajos por las calles Favaloro (397) y Madre Teresa de Calcuta, donde dialogó con la gente que vive en el barrio.

En ese marco, Mayra señaló que “son 65 cuadras entre el barrio Novak y La Odisea que van a verse pavimentados, que van a poder tener acceso con sus vehículos y con todo lo que se necesite, como la recolección de residuos, y todo aquello que le hace falta a un barrio para vivir dignamente”.

La vecina María Teresa Ares manifestó su alegría por la realización del pavimento y la visita de la Intendenta: “es la única que está haciendo algo no solamente acá, porque tengo a mi mamá que vive en Solano y la 898 también la están haciendo. La verdad que es una obra bastante importante”.

También Olga Cañete contó que el asfalto es un sueño que se está realizando: “Pasaron los años, pasaron gestiones y no se pudo realizar aunque decían que ya estaba, vinieron y vinieron, dijeron que sí pero ahí quedamos”, y por esta razón resaltó el compromiso de la Jefa comunal: “agradezco a Mayra que se ha fijado en nosotros, si no esto no progresa”.

Seguidamente, la Intendenta caminó hasta el barrio La Odisea, en Camino General Belgrano y Rodolfo López, el lugar donde funcionan los nuevos cajeros de Provincia NET, y luego fue a la casa de la vecina Julia Cano Vargas.

Mayra y Julia charlaron sobre las obras de infraestructura proyectadas en la zona y que forman parte de sus compromisos de gestión, como la ampliación del CIC Agustín Ramírez y la construcción de una escuela secundaria.

“Pasan los años y el compromiso se renueva y se fortalece para encontrar mejores condiciones y calidad de vida para nuestros vecinos”, afirmó Mayra. Por su parte, Julia sostuvo: “Esto a nosotros nos mejora la calidad de vida, mejora la vida de los chicos y adolescentes que empiezan a ver otra cosa, que se sienten bien cuando vienen al barrio y está todo lindo”.

Los trabajos comprenden 31.706 m² de hormigón y totalizan 65 cuadras. La obra consiste en el desmonte, adecuación de la base de asiento y repavimentación de la calzada entre cordones existentes y reconstrucción de cordones cuneta.

También participaron de la actividad la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; su pares de Gestión y Participación Ciudadana, Julián Bellido, y de Educación, Joaquín Desmery; la directora del Centro de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) de Bernal Oeste, Laura Ojeda; la titular de la UDAI de ANSES de Solano, Florencia Hernández, y la directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) Agustín Ramírez, Sharon Lombardía.