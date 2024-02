Quilmes quiere seguir en la senda de los triunfos

Con la mente en volver a aprovechar la localía para seguir sumando de a tres, Quilmes recibe a Talleres de Remedios de Escalada, desde las 17. La victoria ante Temperley dejó, entre otras cosas, tres jugadores que hoy podrían no estar entre los once. La duda que tiene el entrenador cervecero, Guillermo Franco, está sobre jugadores de vital importancia que no sabe si reservar o mantener en el once inicial.