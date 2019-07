Ya repuesto de aquel desafortunado episodio en el asfalto nicoleño, el corredor de la región intenta reversionarse junto al Fiat Uno Way que prepara Gastón Lizarraga y volver al camino del podio, que ya lo tuvo en celebración en lo transcurrido del calendario de la Clase 2.

En diálogo con POPULAR el piloto dio cuenta de cómo llega a la fecha en el Coliseo Porteño y destacó: "Estamos en la etapa de arreglos por los daños que sufrió el auto, ante semejantes golpes que me han dado en la carrera. Personalmente me encuentro bien porque no fue algo grave, aunque sí dio bronca que se haya dado de esa manera. Ojalá pueda hacer una prueba en Buenos Aires previo a la próxima fecha".

Marchesín aseguró que la premisa que le quita el sueño es poder alcanzar el podio en Buenos Aires y "encauzarse al nivel que ha dado frutos este año" y agregó: "Quisiera acercarme más a los líderes, para eso trabajamos duro". El quilmeño está séptimo en el certamen de la C2, a 44, 5 unidades de Favio Grinovero.

En otro orden, el berazateguense Dino Cassiano, quien ya cuenta con dos victorias este año en la Clase 3, intentará retomar la vereda del triunfo y arrebatarle de un zarpazo el liderazgo a Mauro Salvi, quien manda en la tabla con 126.5 puntos.

Desde el equipo de Leandro Sarlinga trabajan a pleno para dejar el DS3 en óptimas condiciones y así dar batalla en un circuito donde Reptar aún no ha vencido.