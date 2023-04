Un hombre exigió 50 mil pesos para no arrojarse de un puente

La estremecedora situación mantuvo en vilo a todos los transeúntes que pasaban por allí, a quienes estaban esperando su respectivo transporte y a todas las personas que iban dentro de la formación del Roca en dirección a Constitución, ya que ésta quedó detenida por un largo rato. Todo comenzó cuando un sujeto se trepó a los fierros más altos del cruce que está sobre las vías y gritó que se iba a quitar la vida. De todos modos, puso algunos intereses por delante.

Inmediatamente, le pidieron que no lo hiciera y llamaron a las autoridades para que logren que baje de allí. Así fue como llegaron los Bomberos Voluntarios de Quilmes, algunos móviles del Comando de Patrullas, una ambulancia del SAME y Defensa Civil. Además, tuvieron que cortar el tránsito de la Avenida San Martín, lugar por el cual pasan camiones y colectivos además de motos y autos.

Una vez iniciado el megaoperativo bajo el puente peatonal, quisieron acercarse al hombre, de 38 años, pero no había caso. Este, que llevaba un arma blanca en su poder y que se había hecho pequeños cortes que no pasaron a mayores, contestaba que si querían que no se suicidara, le debían pagar la insólita suma de 50 mil pesos. En el tira y afloje estuvieron unos 40 minutos en total, hasta que finalmente cedió.

Tras las peticiones, decidió bajarse y los rescatistas lo socorrieron de inmediato, poniéndolo a resguardo. Allí se acercaron los médicos, que decidieron trasladarlo al Hospital Iriarte de Quilmes para hacerle las respectivas curaciones y que quede bajo observación por algunas horas, hasta que pudieran derivarlo a otro centro que se especialice en este tipo de casos.

En total, el ramal estuvo parado durante una hora, ya que tras lograr el objetivo, desarmar toda la operación tardó otros 20 minutos.