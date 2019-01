Google celebra el debut de Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín

Fue el 31 de enero de 1965, cuando una Mercedes de tan sólo 29 años, se subía al escenario para cantar tanto los temas de su único disco hasta ese entonces, La Voz de la Zafra(1959) como los de su segunda placa por grabar, Canciones con Fundamento.

Sin estar en el listado principal de la organización, La Negra fue invitada a presentarse ante el público por Jorge Cafrune, que en ese momento estaba en el escenario.

"Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora y voy a recibir un tirón de orejas de la comisión, pero qué le vamos a hacer. Siempre he sido galopeador contra el viento. Los voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo. Aunque se arme bronca, voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa", dijo Cafrune ante la resistencia de los organizadores.

El tema elegido por Mercedes para presentarse ante el público fue “Canción del derrumbe del Indio”, de Fernando Figueredo Iramain, que le alcanzó para impregnar al público con su arte y conquistarlo de una vez y para siempre.

El doodle es obra de la ilustradora Shanti Rittgers, que investigó a fondo la vida de la cantante y dio a luz una obra que se puede ver en 13 países: Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Grecia, Islandia, Israel, Paraguay, Perú, Serbia, Suecia, Uruguay y Vietnam.

Sosa, nacida el 9 de julio de 1935, se convirtió en la máxima voz de la música popular argentina a partir de un canto profundo y mágico que como pocos logró poner en superficie los valores del arte contemporáneo latinoamericano. Murió el 4 de octubre de 2009 en Buenos Aires.