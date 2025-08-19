Video viral: dos youtubers se salvaron de milagro mientras grababan un video

El episodio tuvo lugar cuando una camioneta SUV impactó contra la ventana del local gastronómico, provocando que los influencers resultaran heridos mientras grababan un video para su propio canal de YouTube.

A partir del video que fue compartido en redes, los dos youtubers, quienes administran el canal Unrated Ex Files, se encontraban en una mesa ubicada junto a la ventana del restaurante Cuvee’s Culinary Creations.

Mientras ambos grababan su experiencia gastronómica, de pronto el vehículo perdió el control y se estrelló contra el ventanal, ocasionando que los vidrios se rompieran y ambos fueran lanzados por la fuerza del choque.

Qué dijeron los protagonistas

Luego del incidente, Blackwood y Santiago señalaron que fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica y permanecieron bajo observación debido a las lesiones sufridas.

La mujer dijo que, aunque presentó dolor en la cabeza y en el brazo, estaba feliz de seguir viva tras lo ocurrido. También mencionó que este era el segundo accidente que experimentaba en el mismo mes, lo que aumentó la preocupación entre sus fans.

"Mi cuerpo se siente tranquilo. Mi cabeza duele un poco. Mi brazo duele un poco aquí. Estoy contenta de estar viva. Este es el segundo accidente de este mes. El hecho de que salimos de ambos (...) no sé si estoy a suerte o mal", expresó.

Mientras que en su cuenta de Instagram, ambos publicaron fotos donde mostraron las heridas ocasionadas por el impacto. En dicho post reflexionaron sobre lo ocurrido.

Y escribieron: “Esta experiencia me mostró quién realmente importa; la vida es demasiado corta para rencores o ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y aprecia a los que te rodean. Esta podría haber sido nuestra última comida”