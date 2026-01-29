Reforma laboral: Diego Santilli se reunió con los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán

El encuentro se realizó en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, y se dio en medio de la etapa final de las negociaciones por la iniciativa oficialista, que será tratada en el Senado en los próximos días.Allí, los mandatarios provinciales plantearon su preocupación por una eventual caída en la recaudación y reclamaron mecanismos de compensación para evitar un nuevo ajuste sobre las finanzas provinciales.

Sáenz fue el más enfático tras la reunión. “Nación tiene una agenda nacional que respetamos y acompañamos, pero nosotros tenemos una agenda provincial, con realidades distintas”, sostuvo. Si bien ratificó el respaldo al proceso de modernización laboral, advirtió que una reducción de Ganancias “golpearía muchísimo fiscalmente” a las provincias. En el caso de Salta, estimó una pérdida de unos $80 mil millones el próximo año.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 19.46.30 El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, fue recibido por el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la Casa de Gobierno provincial

El gobernador salteño explicó que la recaudación ya viene resentida por la caída del consumo y del IVA, y recordó que las provincias resignaron recursos en el pasado. Como alternativa, mencionó la posibilidad de coparticipar otros tributos, como el impuesto al cheque, que dejó de distribuirse durante el consenso fiscal de la gestión de Mauricio Macri y nunca fue restituido.

Los mandatarios condicionaron su apoyo legislativo a la reforma laboral a que se contemplen los intereses provinciales. “Siempre garantizamos la gobernabilidad, pero nunca afectando a las provincias. Si eso se entiende, vamos a acompañar”, afirmó Sáenz, quien además remarcó que se trata de una ley “necesaria”, aunque advirtió que no debe votarse “a libro cerrado”.

La palabra de Diego Santilli luego de la reunión con los gobernadores

Por su parte, Santilli calificó la reunión como "positiva", y aseguró que el Gobierno trabaja de manera conjunta con los gobernadores y el ministro de Economía, Luis Caputo, para analizar el impacto fiscal de los cambios en Ganancias. “Los argentinos quieren que haya baja de impuestos, como lo está llevando adelante el presidente Javier Milei”, señaló el funcionario, al tiempo que afirmó que se revisan las cuentas fiscales de cada distrito.

Embed Diego Santilli, ministro del Interior, aseguró que tuvo una "reunión positiva" con los gobernadores por la reforma laboral y señaló que el Gobierno está "trabajando sobre las cuentas fiscales de cada una de las provincias". https://t.co/HBDuSDpRBn pic.twitter.com/IwIJtbnL9o — MDZ Online (@mdzol) January 29, 2026

La cumbre también sirvió para repasar otros temas de la agenda legislativa que el oficialismo busca impulsar en febrero, como la ley penal juvenil, la Ley de Glaciares y el acuerdo con el Mercosur. Además, los gobernadores plantearon inquietudes vinculadas a la merma de giros nacionales y al estado de las rutas, cuestiones que Santilli se comprometió a elevar a la mesa política del Gobierno.

El respaldo de Sáenz, Jaldo y Jalil resulta clave para el oficialismo en el Senado, donde la paridad obliga a negociar voto por voto. Entre los tres mandatarios concentran influencia sobre un grupo de senadores decisivos para el futuro de la reforma laboral, en un contexto de creciente tensión entre la necesidad de bajar impuestos y la defensa de los recursos coparticipables de las provincias.