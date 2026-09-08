Reino Unido: casi 300 cancelaciones por una falla en el control de vuelos

Los aeropuertos recomendaron a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas antes de trasladarse, debido a que los horarios podían sufrir modificaciones.

En Heathrow, uno de los principales aeropuertos del país, numerosos vuelos de corta distancia con destino a distintas ciudades europeas aparecían cancelados o demorados durante la jornada.

EasyJet también confirmó las consecuencias del problema. La compañía señaló que algunos de sus vuelos “no pudieron operar” y que el inconveniente produjo “retrasos en vuelos por toda Europa”.

Durante la tarde, NATS comunicó que había implementado una solución para el inconveniente y que las operaciones comenzaban a normalizarse. La agencia también pidió disculpas por las interrupciones ocasionadas.

La agencia NATS informó que sus ingenieros trabajaban para solucionar el problema técnico.

Hasta el momento de la información difundida, no se había determinado de inmediato cuál fue la causa concreta de la falla técnica.

El problema estuvo concentrado en los vuelos de salida. En cambio, los vuelos de llegada no parecieron verse afectados de manera significativa.

Las autoridades aeroportuarias mantuvieron las recomendaciones para que los pasajeros verificaran el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de dirigirse a los aeropuertos, mientras continuaba la recuperación del sistema.