Reino Unido: casi 300 cancelaciones por una falla en el control de vuelos

La falla en el sistema de control aéreo provocó cancelaciones y demoras en distintos aeropuertos del Reino Unido.
Los aeropuertos de Heathrow, Stansted y City estuvieron entre los afectados por el desperfecto técnico.
Un problema técnico generó demoras en varias ciudades europeas, además de los principales aeropuertos británicos
Una falla técnica en el sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido provocó este martes la cancelación de casi 300 vuelos y alteró las operaciones de distintas aerolíneas. El inconveniente afectó principalmente a los vuelos de salida y generó demoras en diferentes aeropuertos del país.
La agencia británica de control del tráfico aéreo, NATS, informó que sus ingenieros trabajaban para solucionar el problema. Más tarde, comunicó que había logrado implementar una solución y que el sistema comenzaba a recuperarse.
La situación tuvo impacto en aerolíneas como British Airways, EasyJet, KLM y Lufthansa, entre otras. Según el sitio especializado Flightradar24, decenas de vuelos se vieron afectados por la falla.
Entre los puntos con inconvenientes estuvieron los aeropuertos londinenses de Heathrow, Stansted y City. También se registraron alteraciones en Manchester, Birmingham, Escocia y otras zonas del Reino Unido.
Los aeropuertos recomendaron a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas antes de trasladarse, debido a que los horarios podían sufrir modificaciones.
En Heathrow, uno de los principales aeropuertos del país, numerosos vuelos de corta distancia con destino a distintas ciudades europeas aparecían cancelados o demorados durante la jornada.
EasyJet también confirmó las consecuencias del problema. La compañía señaló que algunos de sus vuelos “no pudieron operar” y que el inconveniente produjo “retrasos en vuelos por toda Europa”.
Durante la tarde, NATS comunicó que había implementado una solución para el inconveniente y que las operaciones comenzaban a normalizarse. La agencia también pidió disculpas por las interrupciones ocasionadas.
Hasta el momento de la información difundida, no se había determinado de inmediato cuál fue la causa concreta de la falla técnica.
El problema estuvo concentrado en los vuelos de salida. En cambio, los vuelos de llegada no parecieron verse afectados de manera significativa.
Las autoridades aeroportuarias mantuvieron las recomendaciones para que los pasajeros verificaran el estado de sus vuelos con las aerolíneas antes de dirigirse a los aeropuertos, mientras continuaba la recuperación del sistema.