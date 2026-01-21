Alerta Salud: Cómo reconocer y tratar la influenza H3N2 y diferenciarla de un resfrío

El virus reaparece cada año y sufre pequeñas mutaciones que facilitan su propagación, incluso entre quienes tuvieron gripe la temporada anterior. Conocer sus características ayuda a prevenir complicaciones.

fatal-la-victima-llego-muerta-al-hospital-carrillo Un hombre de 74 añosa afectado por Gripe A H3N2 -que tenía patologías previas- murió el Hospital Carrillo de Mendoza

Qué es el H3N2

La Influenza A es responsable de la mayoría de los brotes estacionales. El subtipo H3N2 se identifica por dos proteínas en su superficie: hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2, que le permiten unirse a las células humanas.

Un test positivo indica la presencia del virus, pero no necesariamente gravedad. Sin embargo, su contagio es alto, sobre todo en escuelas, transporte público y oficinas.

Síntomas: cómo diferenciarlo de un resfrío

El H3N2 se manifiesta de manera abrupta, mientras que el resfrío comienza de forma lenta. Sus signos más frecuentes son:

Fiebre alta, entre 38°C y 39,5°C.

Dolores musculares intensos y fatiga marcada.

Escalofríos y agotamiento general.

Tos seca persistente.

A diferencia del COVID-19, la pérdida de olfato y gusto es poco común, pero los dolores corporales suelen ser más severos.

Transmisión y evolución de la enfermedad

El virus se propaga principalmente por gotículas al toser, estornudar o hablar. La persona puede contagiar antes de tener síntomas y hasta 3-4 días después de la fiebre.

Según Apollo Hospitals, la progresión típica es:

Días 1-2 : Inicio abrupto con fiebre y malestar.

Días 3-4 : Pico de la enfermedad, con tos intensa y cansancio.

Días 5-6 : Fiebre disminuye, pero persiste fatiga.

Días 7-10: Recuperación progresiva; la tos puede mantenerse hasta dos semanas.

Tratamiento y prevención

La mayoría de los pacientes mejora con reposo, hidratación y paracetamol. Los antibióticos no son efectivos contra este virus.

Entre las medidas preventivas más importantes se encuentran:

Vacunación anual, actualizada según las cepas circulantes.

Lavado frecuente de manos y uso de mascarillas en lugares concurridos.

Mantener ambientes ventilados para reducir la concentración de partículas virales.

Quienes forman parte de grupos de riesgo (bebés, mayores de 65, embarazadas y personas con comorbilidades) deben consultar al médico ante fiebre prolongada o dificultad para respirar.