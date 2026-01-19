Salud |

Por qué la OMS puso al jamón en el mismo grupo de productos que el cigarrillo

Las carnes procesadas integran el grupo 1 de carcinógenos de la OMS por su vínculo comprobado con el cáncer colorrectal.

La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de incluir al jamón y otros embutidos en el grupo de mayor evidencia cancerígena generó confusión al aparecer junto al tabaco y la radiación solar, aunque los organismos aclararon que no se trata de una comparación directa de peligros. La clasificación fue realizada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que evalúa miles de estudios científicos para determinar si una sustancia puede causar cáncer en humanos.

Pertenecer al grupo 1 significa que hay pruebas suficientes y consistentes de esa relación, no que todos los productos incluidos tengan el mismo impacto en la salud.

OMS
La sede de la Organización Munidal de la Salud.

La sede de la Organización Munidal de la Salud.

Qué implica para el consumo diario

El foco está puesto en el consumo regular y sostenido de carnes procesadas como jamón, salchichas, chorizos y tocino, alimentos que suelen formar parte de la dieta cotidiana por su bajo costo y fácil acceso. Investigaciones internacionales señalan que quienes los consumen a diario presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, especialmente cuando la alimentación es rica en grasas y pobre en fibra.

Uno de los factores señalados son los conservantes utilizados para prolongar su duración, que al ser digeridos pueden convertirse en sustancias capaces de dañar las células del intestino.

la-oms-clasifica-al-jamon-junto-al-tabaco-por-su-vinculo-con-el-cancer-190995
La clasificación internacional no mide cuánto daño causa un alimento, sino el respaldo científico que confirma su relación con el cáncer, especialistas explican el alcance real del informe.

La clasificación internacional no mide cuánto daño causa un alimento, sino el respaldo científico que confirma su relación con el cáncer, especialistas explican el alcance real del informe.

Cómo reducir el riesgo

Los especialistas coinciden en que no se trata de prohibir estos alimentos, sino de moderar su presencia en la dieta y combinarlos con opciones más saludables. Organismos de salud recomiendan priorizar proteínas frescas, sumar frutas y verduras, elegir cereales integrales y acompañar estos hábitos con actividad física regular.

ADEMÁS: Murió Valentino Garavani, el diseñador de moda que marcó una época

Mantener un peso adecuado y reducir el consumo de alcohol también son medidas clave para disminuir el riesgo de cáncer y otras enfermedades crónicas asociadas al estilo de vida.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados