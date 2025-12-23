Salta: se detectaron 12 casos de hantavirus y hay 5 fallecidos

El hantavirus se transmite a partir de las heces, orina y saliva de los roedores. Este año los casos crecieron un 17%. Seguí las medidas sanitarias de prevención.
Estos últimos días se registraron doce casos de hantavirus en Salta. Esta enfermedad, transmitida por el ratón rural a través de las heces, orina y saliva, provocó cinco muertes.
El ministerio de Salud provincial alertó sobre esta propagación del virus y recomendó mantener la limpieza de las viviendas y de los terrenos baldíos y "bloquear posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección".
Hasta el 22 de diciembre, la cartera sanitaria registró 12 casos, de los cuales 7 pacientes evolucionaron favorablemente y 5 fallecieron.
Según datos oficiales del Boletín Epidemiológico, hubo un aumento del 17% de los casos de hantavirus en este 2025 con respecto al período 2020-2024.
Esta enfermedad se contrae mediante la inhalación de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de los roedores. También por contacto directo con los animales infectados, ya sea vivos o muertos, y por mordeduras.
Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos. Además, se pueden presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.
