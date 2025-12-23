Salta: se detectaron 12 casos de hantavirus y hay 5 fallecidos

hantavirus

El ministerio de Salud provincial alertó sobre esta propagación del virus y recomendó mantener la limpieza de las viviendas y de los terrenos baldíos y "bloquear posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección".

Hasta el 22 de diciembre, la cartera sanitaria registró 12 casos, de los cuales 7 pacientes evolucionaron favorablemente y 5 fallecieron.

Según datos oficiales del Boletín Epidemiológico, hubo un aumento del 17% de los casos de hantavirus en este 2025 con respecto al período 2020-2024.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda:

Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.

Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso.

Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.

Ventilar previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.

Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.

Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.

Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.

Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándose adecuadamente cuando no haya recolección.

¿Cuáles son los síntomas?

Esta enfermedad se contrae mediante la inhalación de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de los roedores. También por contacto directo con los animales infectados, ya sea vivos o muertos, y por mordeduras.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos. Además, se pueden presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.