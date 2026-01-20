Caso Bastián: para el fiscal el padre debe responder por lesiones culposas

Además, se aguardan los resultados de la alcoholemia y del narcotest, cuyos análisis de sangre ya fueron extraídos a todos los involucrados en el accidente. Por otra parte, se realizarán dos pericias clave para esclarecer lo ocurrido: la pericia toxicológica y la pericia accidentológica, programadas para el jueves 22 de enero y lunes 26 de enero.

Mientras que Bastián se encuentra recuperándose de forma estable tras su quinta operación, fuera del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, el abogado Matías Morla, defensor de Jerez, aseguró que el menor “estaba a upa” de su padre en el momento del choque y precisó que circulaba “sin cinturón de seguridad”. Morla calificó de “disparate” que su cliente esté imputado por lesiones culposas y destacó que estas pericias serán determinantes para esclarecer la dinámica del accidente.

Según Morla, la situación del conductor de la Volkswagen Amarok “pende de un hilo”, ya que su perito sostiene que “la camioneta pesa 2.000 kilos y sí o sí debe tomar envión para subir al médano. Se hizo como una rampa y de esa manera se produjo el accidente”.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de Pinamar, mientras los equipos judiciales y médicos continúan trabajando para esclarecer cómo se produjo el siniestro que dejó a Bastián en estado crítico.