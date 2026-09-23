Nuevo parte médico: cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su internación

El parte médico del Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand.

Por el momento, la diva de los almuerzos seguirá internada durante los próximos días para continuar con los controles correspondientes y recibir la atención necesaria. En ese sentido, el comunicado explicó: “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.