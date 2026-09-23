Nuevo parte médico: cómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su internación

La conductora presenta una evolución favorable, aunque permanecerá algunos días más bajo observación en el Sanatorio Mater Dei.
Mirtha Legrand continúa recuperándose de la neumopatía por la que debió ser internada en el Sanatorio Mater Dei. Según el último informe médico, difundido este miércoles, su evolución es buena y se mantiene estable.
El parte fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico de la institución, quien informó: “La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”.
Por el momento, la diva de los almuerzos seguirá internada durante los próximos días para continuar con los controles correspondientes y recibir la atención necesaria. En ese sentido, el comunicado explicó: “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.
Desde su entorno también destacaron el acompañamiento recibido durante estos días. “Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”, señaló el documento difundido por el centro de salud.
Además, el equipo médico anticipó cuándo habrá una nueva actualización sobre su estado. “De no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, concluyó el comunicado.
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