Mirtha Legrand continúa internada, ¿qué dice el último parte médico?

Por último, el parte médico anticipó cuándo se brindará una nueva actualización sobre su estado de salud: "De no mediar inconvenientes, el próximo miércoles emitiremos un nuevo parte médico", culminó el escrito.

A los 99 años, Mirtha Legrand atraviesa su segunda internación en el plazo de un mes en el mencionado centro de salud. En medio de la preocupación por su estado, trascendió que la conductora padecería un cuadro de “neumonía”.

El viernes se había informado que Mirtha presentaba un cuadro compatible con una neumopatía, término que hace referencia a una enfermedad, trastorno o alteración que puede afectar a los pulmones.

La situación de salud de la legendaria presentadora había comenzado con un cuadro gripal que posteriormente derivó en bronquitis. Por ese motivo, fue internada el pasado 7 de septiembre en el mismo sanatorio, donde se le realizaron estudios y permaneció bajo seguimiento médico.

Durante aquella internación, los partes médicos habían informado una evolución favorable y sin complicaciones. Además, Legrand permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Finalmente, la conductora recibió el alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba pendiente de sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras la evolución favorable de su estado de salud, continuó con su recuperación en su domicilio.