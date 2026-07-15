Primeros auxilios ante una convulsión: todo lo que debes saber

- Mantén la calma y toma el tiempo: cronometrar la duración de la crisis (incluso con el reloj del celular) ayuda a tomar decisiones médicas. Saber si duró 45 segundos o 7 minutos cambia por completo el manejo del paciente.

- Protege la cabeza y despeja el entorno: coloca algo suave bajo la cabeza (como una chamarra doblada), retira objetos duros o filosos y abre espacio. No intentes frenar sus movimientos, solo evita que se golpee.

- Afloja prendas ajustadas: si la persona tiene corbata, bufanda o el cuello de la camisa apretado, afloja la prenda para facilitar la ventilación.

- Colócala de lado cuando sea seguro: la posición lateral de seguridad ayuda a mantener las vías aéreas libres y reduce el riesgo de aspiración si hay saliva o vómito.

- Acompaña a la persona hasta que se reoriente: tras la crisis, es normal que presente confusión, sueño o respuestas lentas. Permanece a su lado, vigila que respire bien y comprueba que recupere progresivamente su estado habitual.

El valor de tu testimonio: Tu relato de los hechos es fundamental para el diagnóstico. Observa y recuerda cómo empezó y terminó la crisis (si hubo mirada fija, si cayó de golpe, si las sacudidas fueron en todo el cuerpo o solo de un lado) y los factores de contexto (falta de sueño, consumo de alcohol, fiebre, estrés extremo o un golpe previo).

Lo que NUNCA debes hacer

Para evitar complicaciones graves, se recomienda evitar estos errores comunes:

- NO sujetes a la persona ni intentes detener sus movimientos involuntarios a la fuerza.

- NO introduzcas objetos en la boca (ni dedos, ni cucharas, ni pañuelos); no se va a "tragar la lengua" y podrías causarle fracturas dentales o atragantamiento.

- NO ofrezcas alimentos, agua ni medicamentos durante el episodio o mientras permanezca desorientada.

Después del episodio: qué es normal y qué no

Tras una convulsión, la persona suele pasar por un periodo de recuperación con cansancio, dolor muscular o de cabeza y desorientación. Lo ideal es darle espacio, hablarle con frases simples y tranquilizadoras (como "ya pasó" o "estás a salvo" revisar si tiene golpes y mantener un entorno silencioso.

¿Cuándo buscar ayuda de inmediato?

No es normal que la persona no recupere la respiración adecuada, sus labios o piel se tornen azulados/morados, presente un deterioro progresivo o no recobre el conocimiento tras varios minutos. En estos casos, llama al 911 o acude a un servicio de emergencias.

En la Ciudad de México, la Unidad de Urgencias del Centro Médico ABC brinda atención 24/7 en sus campus de Santa Fe y Observatorio. Asimismo, para una valoración especializada, el centro cuenta con una Clínica de Epilepsia, donde se evalúan crisisfocales y generalizadas para ofrecer un diagnóstico integral y seguimiento personalizado.