Primeros auxilios ante una convulsión: todo lo que debes saber

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en el mundo. Detectar a tiempo las señales de alerta como la duración de la crisis, la frecuencia y la falta de recuperación del conocimiento, es clave para saber cuándo se trata de una urgencia médica.
En México, alrededor de 2 millones de personas viven con epilepsia, una condición que puede manifestarse con crisis convulsivas u otros tipos de eventos, según datos de la Secretaría de Salud. Aunque no toda convulsión significa epilepsia, el primer episodio siempre merece atención clínica para descartar causas tratables y reducir riesgos.
Una convulsión suele llegar sin aviso: la persona cae, se pone rígida, sacude brazos o piernas, o se desconecta de su entorno y deja de responder. En esos segundos, la diferencia entre ayudar o generar una lesión depende de conocer los primeros auxilios básicos y saber cuándo pedir atención médica inmediata.
En una crisis convulsiva, el tiempo es decisivo. Si una convulsión dura más de cinco minutos, se repite una tras otra, se acompaña de golpes fuertes en la cabeza o sangrado, hay dificultad para respirar o la persona no despierta, estamos ante una urgencia que requiere atención médica inmediata, señala el Dr. Paul Shkurovich Bialik, jefe del Departamento de Neurofisiología Clínica del Centro Médico ABC.
Los primeros auxilios se enfocan en dos objetivos principales: evitar lesiones y vigilar signos clave que servirán al personal médico.
- Mantén la calma y toma el tiempo: cronometrar la duración de la crisis (incluso con el reloj del celular) ayuda a tomar decisiones médicas. Saber si duró 45 segundos o 7 minutos cambia por completo el manejo del paciente.
- Protege la cabeza y despeja el entorno: coloca algo suave bajo la cabeza (como una chamarra doblada), retira objetos duros o filosos y abre espacio. No intentes frenar sus movimientos, solo evita que se golpee.
- Afloja prendas ajustadas: si la persona tiene corbata, bufanda o el cuello de la camisa apretado, afloja la prenda para facilitar la ventilación.
- Colócala de lado cuando sea seguro: la posición lateral de seguridad ayuda a mantener las vías aéreas libres y reduce el riesgo de aspiración si hay saliva o vómito.
- Acompaña a la persona hasta que se reoriente: tras la crisis, es normal que presente confusión, sueño o respuestas lentas. Permanece a su lado, vigila que respire bien y comprueba que recupere progresivamente su estado habitual.
El valor de tu testimonio: Tu relato de los hechos es fundamental para el diagnóstico. Observa y recuerda cómo empezó y terminó la crisis (si hubo mirada fija, si cayó de golpe, si las sacudidas fueron en todo el cuerpo o solo de un lado) y los factores de contexto (falta de sueño, consumo de alcohol, fiebre, estrés extremo o un golpe previo).
Para evitar complicaciones graves, se recomienda evitar estos errores comunes:
- NO sujetes a la persona ni intentes detener sus movimientos involuntarios a la fuerza.
- NO introduzcas objetos en la boca (ni dedos, ni cucharas, ni pañuelos); no se va a "tragar la lengua" y podrías causarle fracturas dentales o atragantamiento.
- NO ofrezcas alimentos, agua ni medicamentos durante el episodio o mientras permanezca desorientada.
Tras una convulsión, la persona suele pasar por un periodo de recuperación con cansancio, dolor muscular o de cabeza y desorientación. Lo ideal es darle espacio, hablarle con frases simples y tranquilizadoras (como "ya pasó" o "estás a salvo" revisar si tiene golpes y mantener un entorno silencioso.
No es normal que la persona no recupere la respiración adecuada, sus labios o piel se tornen azulados/morados, presente un deterioro progresivo o no recobre el conocimiento tras varios minutos. En estos casos, llama al 911 o acude a un servicio de emergencias.
En la Ciudad de México, la Unidad de Urgencias del Centro Médico ABC brinda atención 24/7 en sus campus de Santa Fe y Observatorio. Asimismo, para una valoración especializada, el centro cuenta con una Clínica de Epilepsia, donde se evalúan crisisfocales y generalizadas para ofrecer un diagnóstico integral y seguimiento personalizado.