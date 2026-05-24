Cuáles son los siete hábitos saludables para cuidar el cuerpo y evitar enfermedades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o intensa. En el caso de niños y adolescentes, se aconseja un promedio de 60 minutos diarios.

Caminar es una buena forma de realizar actividad física a diario. La actividad física, un punto clave para cuidar el cuerpo.

3. Evitar el consumo de tabaco

Dejar de fumar produce beneficios casi inmediatos para la salud. Según la OPS, en apenas 20 minutos disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Con el paso del tiempo, los beneficios siguen aumentando: a los cinco años el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular se iguala al de una persona no fumadora; a los diez años el riesgo de cáncer de pulmón se reduce a la mitad; y a los 15 el riesgo de padecer enfermedades cardíacas es similar al de alguien que nunca fumó.

4. Reducir o evitar el consumo de alcohol

La OMS advierte que el consumo excesivo de alcohol es responsable de más de 200 enfermedades y lesiones. Cada año, alrededor de 3 millones de muertes en el mundo están relacionadas con su uso nocivo.

El alcohol incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles como cirrosis hepática, distintos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Además, puede generar adicción y trastornos mentales y conductuales.

alcohoL.jpg Reducir o evitar el consumo de bebidas alcohólicas, otro punto a tener en cuenta. Archivo

5. Mantener un peso saludable

La obesidad afecta diversos sistemas del cuerpo, entre ellos el corazón, el hígado, los riñones, las articulaciones y el sistema reproductivo. Esto aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y distintos tipos de cáncer.

Para prevenirla, los especialistas sugieren mantener una alimentación equilibrada, baja en grasas y azúcares, acompañada de actividad física regular.

6. Dormir bien y de manera regular

Un descanso adecuado ayuda a reducir el estrés y disminuye el riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión e infartos. Sin embargo, la OMS señala que cuatro de cada diez personas en el mundo no duermen correctamente.

El sueño cumple funciones esenciales para el organismo, como la regulación hormonal, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la preservación de las neuronas. En niños y adolescentes, dormir poco se relaciona con el sobrepeso, la obesidad y problemas de salud mental.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda que los adultos duerman al menos siete horas por noche para mantener una salud óptima.

7. Cuidar la salud mental

Entre los trastornos mentales más frecuentes se destacan la depresión y la ansiedad. Por la estrecha relación entre la salud física y mental, la OMS señala que mantener hábitos saludables -como realizar actividad física, evitar el consumo de alcohol y tabaco, y llevar una alimentación equilibrada- contribuye al bienestar emocional y psicológico.