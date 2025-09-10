Día Mundial de Prevención del Suicidio: un llamado a la esperanza

El lema de este año, “Crear esperanza a través de la acción”, refleja la necesidad de que toda la sociedad participe activamente en la prevención. No se trata solo de hablar del suicidio, sino de actuar, acompañando y ofreciendo herramientas a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, educadores, profesionales de la salud y autoridades pueden desempeñar un papel fundamental en la construcción de redes de apoyo y contención.

Acciones concretas que salvan vidas

La prevención del suicidio incluye varias acciones concretas. Entre ellas se encuentra la difusión de información positiva y accesible sobre salud mental, la creación de espacios seguros de diálogo en hogares, escuelas y lugares de trabajo, y el fomento de la búsqueda de ayuda profesional.

También es importante empoderar a las personas para que puedan reconocer señales de riesgo, tanto en sí mismas como en quienes los rodean, y brindar acompañamiento sin juicios.

Además, el DMPS invita a romper el silencio y el estigma que rodea al suicidio. Compartir historias de superación, experiencias de acompañamiento y recursos disponibles puede generar esperanza y motivar a quienes atraviesan dificultades emocionales a pedir ayuda. Este día también enfatiza la importancia de actuar con sensibilidad, respeto y compromiso, entendiendo que la prevención del suicidio es responsabilidad de todos.

Hablar de suicidio, escuchar y acompañar son pasos fundamentales para crear esperanza y salvar vidas. En este día, la acción colectiva y la solidaridad se convierten en herramientas poderosas para proteger la salud mental y fortalecer a nuestras comunidades.