Día Mundial de Prevención del Suicidio: un llamado a la esperanza

Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de Prevención del Suicidio, una jornada para visibilizar la salud mental y fomentar la acción colectiva para salvar vidas.
Hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio (DMPS), una jornada impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo principal es generar conciencia sobre la prevención del suicidio y visibilizar la importancia de la salud mental como un tema de interés colectivo y urgente.
El lema de este año, “Crear esperanza a través de la acción”, refleja la necesidad de que toda la sociedad participe activamente en la prevención. No se trata solo de hablar del suicidio, sino de actuar, acompañando y ofreciendo herramientas a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, educadores, profesionales de la salud y autoridades pueden desempeñar un papel fundamental en la construcción de redes de apoyo y contención.
La prevención del suicidio incluye varias acciones concretas. Entre ellas se encuentra la difusión de información positiva y accesible sobre salud mental, la creación de espacios seguros de diálogo en hogares, escuelas y lugares de trabajo, y el fomento de la búsqueda de ayuda profesional.
También es importante empoderar a las personas para que puedan reconocer señales de riesgo, tanto en sí mismas como en quienes los rodean, y brindar acompañamiento sin juicios.
Además, el DMPS invita a romper el silencio y el estigma que rodea al suicidio. Compartir historias de superación, experiencias de acompañamiento y recursos disponibles puede generar esperanza y motivar a quienes atraviesan dificultades emocionales a pedir ayuda. Este día también enfatiza la importancia de actuar con sensibilidad, respeto y compromiso, entendiendo que la prevención del suicidio es responsabilidad de todos.
Hablar de suicidio, escuchar y acompañar son pasos fundamentales para crear esperanza y salvar vidas. En este día, la acción colectiva y la solidaridad se convierten en herramientas poderosas para proteger la salud mental y fortalecer a nuestras comunidades.
