El 11 de marzo comienza la campaña de vacunación antigripal en todo el país

Desde el calendario vacunatorio decidieron reforzar la dosis para fortalezer la inmunidad de los pacientes de riesgo, reducir complicaciones y amortiguar el impacto de la enfermedad sobre el sistema de salud en las semanas de mayor circulación viral.

Para la campaña, el país adquirió 8.160.000 dosis: 4.700.000 de vacuna antigripal para adultos, 2.300.000 de vacuna adyuvantada y 1.160.000 de dosis pediátricas. Además, ya fueron distribuidas más de 1.800.000 dosis en todo el país y está previsto un nuevo envío de 1.018.640 antes de que finalice marzo.

El Ministerio de Salud de la Nación recuerda que existen vacunas seguras contra la coqueluche. La Nación comenzó la distribución de más de 795 mil dosis para adelantar la campaña antigripal 2026 y reforzar la cobertura antes del pico de circulación de la variante H3N2.

La vacunación está destinada a niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo. Según se informó oficialmente, la dosis podrá aplicarse en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país, incluso de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

En paralelo, el Ministerio indicó que ya capacitó equipos sanitarios, publicó los lineamientos técnicos para la campaña 2026 y puso en marcha un tablero de monitoreo en tiempo real para seguir el avance de la vacunación y detectar posibles brechas de cobertura en cada jurisdicción.