Llega el Festival Farmacity 2026 para celebrar el bienestar

El evento contará con carreras de 10, 3 y 1 kilómetros, que son las únicas propuestas aranceladas y requieren inscripción previa; y luego habrá una gran cantidad de actividades gratuitas, entre ellas, clases deportivas, espacios de información y asesoramiento en salud, áreas recreativas para chicos y sectores especialmente destinados a las mascotas.

Fátima Carnero, owner de Experiencia de Marca y Marketing en Farmacity, sostuvo: “Festival Farmacity es una celebración del bienestar en su forma más genuina, donde cada persona encuentra un espacio para sentirse bien y conectar con otros. Cada edición tiene una energía única, esa combinación de entusiasmo, movimiento y buena onda que transforma un día al aire libre en una experiencia única, y por eso el Festival es tan especial: es una invitación a compartir aquello que nos hace bien”.

M Festival Farmacity - Gabinete de Salud (1)

El evento ofrecerá una jornada que integra actividad física con momentos de distensión y disfrute. Los participantes podrán correr, caminar, bailar, participar de clases grupales, recorrer stands temáticos o encontrarse con amigos y familia. Los formatos que integran el ecosistema Farmacity -la red de farmacias, Simplicity, Get The Look y The Food Market- acompañarán con propuestas relacionadas a la salud, belleza, alimentación saludable y autocuidado, fortaleciendo la mirada integral del bienestar que impulsa la compañía. A lo largo del predio habrá también un sector de stands con más de 30 marcas que realizarán distintas activaciones durante todo el día, y un espacio de food trucks con opciones de comida saludable para acompañar la experiencia al aire libre.

Entre las novedades de esta edición se incorpora una modalidad deportiva por equipos pensada especialmente para que adultos y chicos vivan la actividad física de manera compartida y a su propio ritmo. El evento cuenta con carreras de 10K, una caminata de 3K, y 1K Kids para menores entre 3 y 12 años. Todas las carreras requieren inscripción previa y quienes participen recibirán un kit completo con productos y beneficios exclusivos de las marcas patrocinadoras.

Esta edición del Festival refuerza el compromiso de Farmacity con el cuidado del ambiente y la inclusión. Simplicity y The Food Market desplegarán un esquema integral de reciclaje para papel, cartón, vidrio y envases limpios, que se complementará con un Punto Verde Móvil del Gobierno de la Ciudad para residuos especiales, como aparatos electrónicos, pilas y aceite vegetal usado. A su vez, Háblalo -herramienta destinada a personas con barreras en la comunicación disponible en todas las tiendas Farmacity y Simplicity- contará con un apartado especial en el predio a través de códigos QR, garantizando una experiencia accesible para todos los asistentes.

Informaciòn e inscripciòn a las carreras

La jornada contará con un escenario principal activo durante todo el día, con actividades gratuitas como yoga, zumba, calistenia, stretching, ritmos latinos, aero sport, funcional y más, que no requieren inscripción previa. La información actualizada del Festival, así como las inscripciones a las carreras, se encuentra disponible en https://www.farmacity.com/festival-farmacity.