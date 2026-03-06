ANMAT prohibió una marca de lentes de contacto y una solución para su limpieza

La decisión alcanza a todos los lotes, colores y tamaños de tres productos de la marca NOVMAS:

NOVMAS Contact Lenses , fabricados por AIREDI OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

NOVMAS Contact Lenses – Happy Halloween , fabricados por BEIJIN NATURAL BEAUTY OPTICS CO. LTD.

NOVMAS Contact Lens Multi-Purpose Solution, solución óptica para lentes de contacto de 60 ml elaborada por CHONGQING SHIJIAN EYE HEALTH INDUSTRY CO LTD.

Se trata de lentes de contacto y una solución destinada a su limpieza y conservación.

Según informó la ANMAT, la medida se tomó tras fiscalizaciones realizadas por el Departamento de Control de Mercado, durante las cuales se detectaron unidades de estos productos que no contaban con datos obligatorios en su rotulado, como número de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento ni registro sanitario.

Desde el organismo advirtieron que los productos médicos que no cuentan con registro sanitario no fueron evaluados por la ANMAT, por lo que no se puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia. En ese sentido, señalaron que el uso de este tipo de artículos puede representar un riesgo para la salud de los usuarios.

Por ese motivo, se dispuso su prohibición total en todo el país con el objetivo de evitar su circulación en el mercado y proteger a los consumidores. Asimismo, el organismo recordó la importancia de adquirir dispositivos médicos únicamente a través de canales habilitados y con la correspondiente autorización sanitaria.