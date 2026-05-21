El consumo de esta vitamina puede disminuir el riesgo de cáncer

En particular, disminuye la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer asociados al consumo de algunos alimentos o agua en mal estado.
La vitamina C puede disminuir el desarrollo de sustancias que a veces provocan cáncer, según descubrieron científicos de la Universidad de Waterloo, Canadá, y reseñaron en un estudio publicado en la revista Journal of Theoretical Biology.
Tras consumir alimentos y agua que contienen nitratos y nitritos, en el estómago pueden formarse sustancias llamadas N-nitrosos. Muchas de ellas se consideran carcinógenas: provocan cáncer de estómago y de esófago. Esos compuestos ingresan en el organismo a través de verduras, carne procesada y agua contaminada.
Los autores del estudio construyeron un modelo matemático que describe todo el ciclo de formación de los N-nitrosos. Según esto, la vitamina C puede interceptar compuestos químicos que posteriormente forman N-nitrosos peligrosos, lo que contribuye a su reducción en el organismo.
También se destacó la importancia del momento en que se ingiere la vitamina C. Tiene mayor efecto cuando se consume poco después de cada comida, mientras que una dosis elevada una vez al día no es tan eficaz.
No obstante, los científicos admiten que no han realizado experimentos y que han obtenido sus resultados únicamente a través de la construcción de un modelo computacional.
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