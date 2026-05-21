Un medicamento natural sería eficaz para tratar la adicción a la cocaína

La investigación fue llevada adelante por especialistas de la University of Alabama at Birmingham Heersink School of Medicine, el Karolinska Institutet y la Johns Hopkins University School of Medicine.

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Cómo se realizó el estudio

Los participantes recibieron sesiones de psicoterapia y fueron divididos al azar entre quienes recibieron una dosis de psilocibina y quienes recibieron un placebo activo, ambos en jornadas de tratamiento de un día completo. El ensayo clínico incluyó a 40 adultos que consumían cocaína con frecuencia, y a la mitad se les administró una única dosis de 25 miligramos del compuesto por cada 70 kilos de peso corporal.

Entre los resultados, los investigadores observaron que, seis meses después del tratamiento, el 30% de quienes recibieron psilocibina dejaron por completo el consumo de cocaína, mientras que en el grupo placebo no se registraron casos de abstinencia total. Además, quienes continuaron consumiendo lo hicieron con menor frecuencia.

Para los autores del estudio, estos datos indican que la psilocibina podría convertirse en una alternativa innovadora para abordar el trastorno por consumo de cocaína.

En el artículo publicado en JAMA, los científicos explicaron que, aunque existen tratamientos farmacológicos para distintos trastornos por consumo de sustancias, todavía es difícil encontrar medicamentos eficaces para las adicciones vinculadas a estimulantes. Actualmente, señalaron, una de las pocas estrategias que mostró resultados positivos es el manejo de contingencias, una terapia conductual que ayuda a aumentar la abstinencia y reducir la mortalidad.

También destacaron que los psicodélicos mostraron beneficios en distintas afecciones de salud mental y recordaron que, durante las décadas de 1960 y 1970, el LSD había generado expectativas positivas en tratamientos relacionados con adicciones.

Además, citaron investigaciones recientes sobre psilocibina y trastorno por consumo de alcohol, en las que se observó una disminución en los días de consumo excesivo frente al grupo placebo. En ese sentido, remarcaron que, pese al potencial terapéutico de estas sustancias, hasta ahora ningún ensayo había evaluado psicodélicos específicamente para tratar el trastorno por consumo de cocaína.