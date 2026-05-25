El Ministerio de Salud presentó una guía breve para el abordaje de la hipertensión arterial

Además, la unificación de criterios y procedimientos permite disminuir errores, evitar demoras terapéuticas y garantizar una atención más equitativa y de calidad.

La actividad reunió a más de 230 participantes de distintas provincias del país y contó con la apertura del secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, quien remarcó que el abordaje de la hipertensión no solo requiere fortalecer el diagnóstico y tratamiento, sino también profundizar las estrategias de prevención y promoción de la salud.

En esa línea, destacó las políticas que impulsa el Ministerio de Salud para promover hábitos saludables y mejorar las condiciones de vida de la población, con especial énfasis en la alimentación sana.

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Durante la jornada también se realizaron exposiciones técnicas centradas en el tratamiento integral de la hipertensión arterial, especialmente en pacientes con multimorbilidad, es decir, personas que además padecen enfermedades crónicas como diabetes, patologías cardiovasculares o enfermedad renal crónica.

El encuentro sirvió, además, para intercambiar experiencias y estrategias de implementación territorial vinculadas al tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Por otra parte, se lanzó la primera edición del curso “Diagnóstico y abordaje de la hipertensión arterial y del riesgo cardiovascular”, una capacitación orientada a fortalecer la formación de los equipos de salud en todo el país.

Finalmente, se anunció la creación de una red federal integrada por referentes provinciales especializados en enfermedades crónicas no transmisibles, con el objetivo de mejorar la coordinación entre jurisdicciones y acompañar la puesta en marcha de políticas sanitarias en cada provincia