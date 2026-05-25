Día Mundial de la Tiroides: Advierten que el 50% de los pacientes puede desarrollar una afección ocular

Ese proceso genera inflamación local, edema y aumento del tamaño de los músculos extraoculares y del tejido graso, lo que provoca signos característicos como la mirada fija o de “sorpresa” y el desplazamiento del globo ocular hacia adelante.

El cigarrillo, un factor clave que agrava la enfermedad

Los especialistas coinciden en señalar al tabaquismo como uno de los principales factores que empeoran el cuadro. La evidencia clínica indica que fumar incrementa la inflamación de los tejidos debido a la hipoxia y al estrés oxidativo, potenciando así la reacción autoinmune.

“Fumar no solo incrementa la incidencia y gravedad de la orbitopatía, sino que además dificulta el tratamiento, ya que disminuye la respuesta a los corticoides y a las terapias biológicas”, remarcó Vigo.

En ese sentido, abandonar el hábito es considerado fundamental para mejorar el pronóstico y reducir el riesgo de recaídas, especialmente después de tratamientos con yodo radiactivo.

La orbitopatía tiroidea también repercute en la calidad de vida y en el bienestar emocional de los pacientes. Jorgelina Guerra, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Austral (MN.100.902), indicó que “el impacto sobre la calidad de vida puede compararse con el de otras enfermedades crónicas importantes, debido a problemas funcionales como la visión doble y a las alteraciones estéticas y emocionales”.

image

El tratamiento, explicaron los especialistas, requiere un abordaje multidisciplinario y se adapta a cada etapa de la enfermedad, de acuerdo con protocolos internacionales:

Control hormonal: alcanzar el equilibrio de las hormonas tiroideas y abandonar completamente el tabaco.

Fase inflamatoria: utilización de corticoides intravenosos o tratamientos inmunomoduladores para detener el avance del cuadro.

Cirugía reconstructiva: cuando la enfermedad entra en una etapa inactiva, se realizan intervenciones en distintas fases, como descompresión orbitaria, cirugía de estrabismo y cirugía palpebral, para recuperar la funcionalidad y la estética ocular.

Finalmente, los expertos destacaron que la mejor medida preventiva es mantener un seguimiento estricto de la función tiroidea junto a un endocrinólogo y trabajar de manera coordinada con oftalmología para evitar complicaciones severas, entre ellas el daño del nervio óptico.