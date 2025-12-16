Kreplak pidió sanciones a médicos que participaron de un evento antivacunas en el Congreso

El evento, titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas de covid-19?”, se llevó a cabo el 27 de noviembre y fue convocado por la legisladora del PRO Marilú Quiroz. Durante la actividad participaron médicos matriculados, activistas y expositores que cuestionaron la eficacia y seguridad de las vacunas.

Según un documento enviado al Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Kreplak solicitó que se evalúe la conducta de Oscar Botta, Lucía Langer Segovia y Chinda Brandolino, y que se aplique “todo el rigor legal” previsto en el Decreto-Ley 5413/58 y el Código de Ética profesional.

En la presentación, el Ministerio de Salud bonaerense sostuvo que las expresiones vertidas durante la jornada “resultan claramente contrarias a la ética profesional y a la legislación sanitaria vigente, lo que pone en riesgo al sistema sanitario y a la adecuada implementación de las políticas públicas de vacunación”.

Caída en las tasas de vacunación

El pedido de sanciones se produce en un contexto de caída en las tasas de inmunización. De acuerdo con un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, en 2024 ninguna vacuna del calendario nacional alcanzó el 95 por ciento de cobertura. En el caso de la triple viral, aplicada a los cinco años, la cobertura fue del 46 por ciento.

Además, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, la vacunación contra la tos convulsa en menores de un año se mantiene por debajo del 80 por ciento, en un escenario de aumento de casos.

En declaraciones radiales, Kreplak afirmó que “no se financia el costo ni se realizan campañas de difusión” y cuestionó al Gobierno nacional por “potenciar el discurso antivacunas”. En ese sentido, sostuvo que “hay una campaña antivacunas del Gobierno nacional sumada a un problema de responsabilidad social, en un contexto donde vienen cayendo las tasas de vacunación”.

Embed “ESTE GOBIERNO PROVEE MAL LAS VACUNAS, SIEMPRE TENEMOS FALTANTES”



Nicolás Kreplak (@nkreplak), ministro de Salud bonaerense, en #SinCorbata con @fllorenteantoni. pic.twitter.com/dPEif0RPAi — Splendid AM 990 (@splendidam990) December 2, 2025

El ministro remarcó además que “las vacunas del calendario son obligatorias y las familias tienen que vacunar a sus hijos”, durante una entrevista en el programa Sin Corbata, que se emite por Splendid AM 990.

Desde la cartera sanitaria provincial advirtieron que la difusión de mensajes contrarios a la vacunación, especialmente cuando provienen de profesionales de la salud, puede afectar la confianza pública y poner en riesgo las políticas de inmunización. La vacunación es obligatoria en Argentina, según la Ley Nacional N° 27.491 y la Ley Provincial 10.393.