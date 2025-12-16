Cifra histórica de donaciones y trasplantes de órganos en Argentina

cifra historica de donaciones y transplantes de organos

Este año se efectuaron 906 procesos de donación de órganos mientras que el récord previo era de 883. Estos números se dieron a connocer en la reunión que se realizó entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y los titulares de las carteras sanitarias provinciales en el último Consejo Federal de Salud de 2025.

En cuanto a las donaciones de tejidos se concretaron 1.242 procesos, en comparación a 2024 que se realizaron 1.156. Por el lado de los transplantes, 4.497 personas pudieron mejorar su calidad de vida.

Del total, 2.349 fueron de órganos (1.674 fueron trasplantes renales, 463 hepáticos, 124 cardíacos, 36 reno pancreáticos, 22 pulmonares, 24 hepatorrenales, 3 cardiorenales, 2 pancreáticos y 1 cardiopulmonar) y 2.148 de córneas.

Además, 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos y que 2.096 provinieron de donantes fallecidos y 253, de donantes vivos.

Carlos Soratti, titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028 para continuar fortaleciendo la respuesta del sistema de salud a la necesidad del trasplante. Con esto se buscará mejorar los tiempos de inscripción a la lista de espera y la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos.

Otro de los temas abordados durante la jornada fue la importancia de mejorar las coberturas de los esquemas en el Calendario Nacional de Vacunación.

Juan Pablo Saulle, el director General de Logística y Procesos, presentó un nuevo desarrollo del Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación que muestra la tasa de uso de cada una de las dosis según jurisdicción y va a permitir monitorear el stock de vacunas enviadas a las provincias y mejorar el sistema de distribución y logística.

En relación a la aparición de la gripe H3N2 en Europa, las autoridades nacionales destacaron que no se ha comprobado que la variante presente una mayor gravedad clínica y que, por el momento, no circula en nuestro país ni en la región.