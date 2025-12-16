Qué es la coqueluche o tos convulsa, que ya suma 846 casos en 2025

¿Qué es la coqueluche?

El coqueluche, también conocido como tos ferina o tos convulsiva, es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se caracteriza por ataques de tos intensos y espasmódicos que finalizan con un silbido (estridor) al inhalar, a menudo seguidos de vómitos. La enfermedad representa un riesgo elevado para bebés menores de un año.

La mayor concentración de contagios se registra en la Región Centro, con 653 casos, principalmente en la provincia de Buenos Aires (439) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (83).

En tanto, en la Región Sur se confirmaron 157 casos, cuatro más que la semana anterior, vinculados en su mayoría al brote en curso en Tierra del Fuego.

El informe advierte que las mayores incidencias acumuladas se observan en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en menores de 1 año, quienes representaron el 35,3% de los casos confirmados en 2025. Dentro de ese segmento, se destacó el subgrupo de menores de 6 meses, con 208 casos registrados.

En relación con los fallecimientos, el BEN informó siete muertes asociadas a coqueluche durante el año, todas en personas sin antecedentes de vacunación. Cuatro de los fallecidos eran menores de 6 meses, uno tenía entre 6 y 11 meses y dos pertenecían al grupo etario de 12 a 23 meses.

Vacunación y cobertura por jurisdicción

El reporte remarcó que la vacunación continúa siendo la principal medida de prevención. Al 10 de diciembre, las coberturas parciales alcanzaron el 76,72% para la primera dosis de la vacuna quíntuple, el 76,97% para la segunda y el 71,60% para la tercera.

En cuanto a los refuerzos, la cobertura fue del 62,59% en niños de 15 a 18 meses, del 76,8% a los 5 años y del 77,6% a los 11 años. En embarazadas, la cobertura alcanzó el 71,64%.

El análisis por jurisdicción evidenció marcadas diferencias: provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan presentan coberturas elevadas y refuerzos sostenidos, mientras que Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones muestran niveles intermedios a bajos, especialmente en los refuerzos de los 5 y 11 años.

Dengue y otros virus respiratorios

En relación con el dengue, durante la última semana se notificaron 518 casos sospechosos y ninguno confirmado. El BEN señaló que el escenario actual se mantiene dentro de la curva de bajo riesgo de transmisión, aunque recordó la importancia de reforzar las medidas de prevención y la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Finalmente, el boletín confirmó la continuidad de la circulación de virus respiratorios como SARS-CoV-2, influenza y virus sincicial respiratorio (VSR). Si bien se registró un leve incremento de influenza, con siete casos, y de SARS-CoV-2, con 18 nuevos casos en pacientes ambulatorios, ambas enfermedades permanecen en niveles de baja circulación. En personas internadas, durante la SE 49 se notificaron nueve hospitalizaciones por influenza, dos por VSR y 33 por SARS-CoV-2.