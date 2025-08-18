La adicción al celular genera peligros: ¿Cómo combatirla?

¿Qué efectos negativos se pueden mencionar ante la dependencia de la tecnología? ¿Por qué el 'silencio digital' es una práctica a considerar? Las respuestas, en este informe.

Jóvenes pasan 25 años frente a las pantallas

De acuerdo con un estudio realizado por Fluid Focus, sobre 3.000 estudiantes en Reino Unido e Irlanda, existe una tendencia de las nuevas generaciones a pasar la mayor parte del tiempo delante de la pantalla del teléfono móvil.

Las estimaciones apuntaron a que los jóvenes en este estudio pasan un promedio de 25 años del total de su vida usando sus 'smartphones', lo cual afecta su capacidad de estudiar e incluso deteriorando su salud mental.

La población referida incluso reportó problemas de sueño mientras recorría los contenidos mostrados en la pantalla de su móvil, llegando incluso a sensaciones de desconexión con la vida real.

Celulares adiccion estudiantes M (2)

'Phubbing'

Científicos de la Universidad de Múnich (Alemania), por ejemplo, destacaron los efectos negativos que representan las notificaciones de los 'gadgets' en una comunicación 'uno a uno'. El resultado es conocido como 'fabbing' o 'phubbing' y consiste en la acción de ignorar a una persona con la que se interactúa por el simple hecho de atender a las notificaciones del teléfono móvil o reloj inteligente.

Pérdida de privacidad

Un estudio de la Universidad de Bath (Inglaterra) develó que se desconoce cuánta información se comparte a través de los teléfonos celulares. Los 'smartphones' pueden escuchar nuestras conversaciones, rastrear nuestra ubicación, incluso analizar lo que recibimos y lo que enviamos.

Por ejemplo, Pável Dúrov, fundador de Telegram, optó por no utilizar o reducir al mínimo el uso de sus dispositivos móviles o de tecnología.

Ansiedad

Científicos de la Universidad de Muhammadiya de Malang (Indonesia) demostraron que los gadgets causan una adicción similar al alcohol o al cigarrillo. Cuando la persona no puede acceder a su dispositivo, desarrolla lo que los psicólogos llaman 'nomophobia' , un trastorno que se caracteriza por el miedo a no contar con un celular en la mano o a la vista.

La posible solución ; 'Silencio digital'

Esta nueva práctica es una tendencia que se propone para desintoxicarse del uso y efecto de los teléfonos celulares. Normalmente, está asociada a la 'elite' que puede permitirse desconectarse del teléfono sin sufrir consecuencias en el ámbito laboral o social.

La práctica del 'silencio digital' se presenta como una alternativa para encontrar un equilibrio saludable entre la 'vida real' y la 'vida detrás de la pantalla'. Si bien la tecnología se ha convertido en un fundamento de la vida cotidiana, a veces es mejor que permanezca callada.

Ante la constante demanda del entorno por usar teléfonos móviles, el lujo ya no se asocia con el uso del teléfono más avanzado o costoso, sino con la posibilidad de alejarse de toda tecnología.

Aquí seis puntos que podrían facilitar el "silencio digital"

1 - Retirar el teléfono de la mesa en las reuniones y no abrir notificaciones del reloj inteligente.

2 - Activar el uso del modo 'No molestar', especialmente cuando se está fuera del horario laboral.

3 - No colocar el móvil en la mesa mientras se come. Se evitará que el zumbido o relampagueo de pantalla sea una distracción.

4 - Evitar revisar redes sociales o noticias en momentos de descanso.

5 - Uso de la configuración de tiempo de pantalla: algunos teléfonos tienen la capacidad de medir el tiempo que pasamos en ciertas aplicaciones y bloquearse cuando hemos excedido cierto límite establecido.

6 - Control parental: no solo es para evitar que se vean contenidos agresivos o de desnudez explícita, sino para reducir la velocidad de Internet después de cierta hora.