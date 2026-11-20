Bill Gates, en Argentina.

Durante su estancia en la Argentina, su familia se encuentra alojada en una de las suites del Four Seasons Buenos Aires, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, y del cual Gates es el principal accionista.

Durante la estadía, el empresario se mueve acompañado por un amplio equipo de seguridad y logística. Con perfil y muy bajo y evitando la exposición. Uno de los pocos registros públicos de las últimas horas surgió en el restaurante Nuestro Secreto, ubicado dentro del propio Four Seasons.

La presencia de Gates en el país despertó interés no solo por su perfil empresarial, sino también porque se trata de una visita poco frecuente. Sus apariciones en la Argentina fueron escasas a lo largo de las últimas décadas.

Sus anteriores visitas

En 1995 visitó Buenos Aires en una gira oficial como director ejecutivo de Microsoft para impulsar el lanzamiento de Windows 95, y más de una década después, en febrero de 2007, realizó una escala discreta en Ushuaia antes de embarcarse en una expedición privada hacia la Antártida.

La visita actual suma un nuevo capítulo a esa relación esporádica con el país, aunque esta vez lejos de los lanzamientos tecnológicos y de las actividades empresariales que marcaron sus viajes anteriores.