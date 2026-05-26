Nuevo mapa revela dónde se concentran el sobrepeso y el retraso del crecimiento infantil en Argentina

Según el informe, las áreas con mayores niveles de doble carga de malnutrición aparecen principalmente en el sudoeste patagónico y en sectores de las regiones Centro y Norte. El estudio detectó fuertes contrastes territoriales, con departamentos que presentan situaciones mucho más críticas que otros.

“El objetivo de nuestro trabajo es identificar las inequidades territoriales en la doble carga de la malnutrición a nivel poblacional entre niños menores de cinco años cubiertos por el sistema público de salud, o sea, estamos hablando de la población más vulnerable”, explicó el investigador del CONICET Gerardo Cueto a la agencia de divulgación científica de la UBA.

Para desarrollar el relevamiento, el equipo utilizó modelos espaciales conjuntos, una herramienta matemática que permitió combinar en un mismo análisis las variables de baja talla y exceso de peso. Desde la universidad señalaron que esta metodología ayuda a detectar patrones vinculados con factores sociales, ambientales y estructurales compartidos.

Mapa Obesidad Argentina

En el mapa elaborado por los especialistas, los colores más oscuros representan zonas con mayor presencia simultánea de ambas problemáticas. La distribución irregular de esas “manchas” dejó en evidencia las diferencias existentes entre distintas regiones del territorio nacional.

“Nuestros hallazgos son esenciales para identificar áreas de alto riesgo y orientar estrategias integradas para reducir las desigualdades tomando decisiones basadas en evidencia y no en suposiciones y creencias”, sostuvo el referente del Grupo de Bioestadística Aplicada de Exactas UBA.

Desde la casa de estudios recordaron que el concepto de “doble carga de la malnutrición” comenzó a utilizarse a principios de este siglo para describir la convivencia entre desnutrición y obesidad dentro de una misma población. Además, adelantaron que la próxima etapa del estudio buscará determinar cuáles son los factores que explican las zonas más afectadas del mapa.