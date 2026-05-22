La OMS elevó a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en RDC

La científica jefa de la OMS, Sylvie Briand, informó que el organismo evalúa el uso de un antiviral experimental denominado Obeldesivir para personas que tuvieron contacto estrecho con infectados. “Creemos que un antiviral llamado Obeldesivir podría administrarse a los contactos; esto evitaría que dichos contactos desarrollen la enfermedad”, explicó.

OMS-eleva-a-muy-alto-el-riesgo-por-el-brote-de-ebola-en-RD-Congo El ébola se propaga de manera violenta en la Républica del Congo (Foto: OMS)

En paralelo, un centro de tratamiento de ébola ubicado en Rwampara, considerado epicentro del brote, fue atacado e incendiado luego de que familiares de una víctima no pudieran recuperar el cuerpo para realizar rituales funerarios. El episodio expuso las tensiones entre las medidas sanitarias y las costumbres locales.

Las autoridades sanitarias insisten en que los cuerpos de personas fallecidas por ébola presentan un alto nivel de contagio y pueden transmitir el virus durante los funerales y ceremonias tradicionales. Por ese motivo, los entierros son realizados bajo estrictos protocolos de seguridad, una situación que genera resistencia en algunas comunidades.

La OMS calificó la situación como “profundamente preocupante” y remarcó que la combinación entre la rápida expansión del virus, el conflicto armado y las limitaciones del sistema sanitario obliga a reforzar la cooperación internacional para evitar una crisis aún mayor en la región.