Qué relación hay entre la caída del cabello y las bebidas azucaradas

La investigación, que se centró en recopilar datos de 17 estudios sobre el impacto de la dieta en la salud capilar, reveló que los niveles de vitamina D tienen una fuerte correlación inversa con la gravedad de la alopecia (pérdida del cabello), lo que respalda la importancia de los micronutrientes individuales para evitarla.

Mientras que por el contrario, el consumo elevado de bebidas azucaradas (más de 3.500 ml por semana) se asoció con la caída del cabello, especialmente en hombres, a partir de los datos del estudio publicado en la revista Nutrition and Health.

image

Otros descubrimientos

Además de la vitamina D, los extractos de té verde mostraron resultados prometedores en este ámbito. Según ensayos clínicos, se descubrió que los suplementos que contienen té verde pueden ayudar a reducir la caída del cabello.

En contraste, un estudio japonés reveló que la ingesta elevada de retinol (vitamina A) se asocia con casos de alopecia areata, que consiste en la pérdida del pelo en una zona focalizada, generalmente en áreas redondeadas y de tamaño pequeño, lo que sugiere una relación compleja y no lineal para algunos nutrientes y destaca la importancia de la dosis para una salud capilar óptima.

Finalmente, una investigación realizada en China con la participación de 155 mujeres evidenció los beneficios del hierro en la dieta, demostrando que los suplementos de este mineral estaban relacionados con un mejor crecimiento del cabello.