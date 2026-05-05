Alerta sanitaria: ya son 42 los casos de hantavirus en Argentina durante 2026 y refuerzan medidas de prevención

Ante este escenario, las autoridades recomendaron reforzar el monitoreo ambiental, especialmente en períodos de mayor presencia de roedores, para identificar posibles reservorios y reducir riesgos de contagio.

Además, se registró un clúster intrafamiliar en Cerro Centinela (Chubut), con tres casos entre convivientes y aparición secuencial de síntomas, lo que activó investigaciones epidemiológicas en la zona.

CRUCERO HANTAVIRUS Brote de hantavirus en un crucero internacional: confirmaron seis casos y tres muertes, mientras los pasajeros permanecen aislados para evitar nuevos contagios.

En paralelo, se reportó un brote de hantavirus en un crucero internacional que había partido desde Ushuaia el 1° de abril. A bordo viajaban 147 personas de 23 países y, hasta el momento, se confirmaron 6 casos, de los cuales 3 fallecieron.

El buque se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde, donde las autoridades sanitarias locales coordinan la respuesta. Mientras tanto, todos los pasajeros y la tripulación permanecen aislados, y los casos sospechosos fueron derivados para su atención.

El Ministerio de Salud argentino mantiene contacto con organismos internacionales para rastrear contactos estrechos y reconstruir los movimientos previos al embarque, en un intento por contener la propagación del virus.