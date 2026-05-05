Suben los casos de virus respiratorios y crece la alerta: cómo prevenir contagios

El 95% de los casos se concentra en el NOA. Salta lidera con 724 casos, seguida por Tucumán (363), Jujuy (130), Santiago del Estero (125) y Catamarca (24). Sin embargo, la enfermedad comenzó a expandirse hacia otras regiones: en la provincia de Buenos Aires se registraron 41 casos, en Córdoba 27 y en la Ciudad de Buenos Aires 10, además de notificaciones aisladas en otras provincias.

En cuanto al dengue, se confirmaron 3 nuevos casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde el inicio de la temporada, el total asciende a 54 casos, con un 56% sin antecedentes de viaje y un 44% vinculados a viajes internacionales.

Si bien el escenario actual continúa siendo de baja circulación viral, las autoridades sanitarias advirtieron un aumento en los casos probables en varias jurisdicciones, por lo que remarcaron la importancia de completar los estudios diagnósticos y reforzar las medidas preventivas.

Cómo prevenir los virus respiratorios y enfermedades transmitidas por mosquitos

La prevención juega un rol central para reducir contagios y complicaciones, especialmente en los meses de mayor circulación viral.

En el caso de los virus respiratorios, se recomienda:

Aplicarse la vacuna antigripal , especialmente en grupos de riesgo.

, especialmente en grupos de riesgo. Lavarse las manos con frecuencia.

con frecuencia. Ventilar los ambientes de forma regular.

de forma regular. Evitar el contacto cercano con personas con síntomas.

con personas con síntomas. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Para prevenir enfermedades como el dengue y la chikungunya, es fundamental:

Usar repelente de manera frecuente.

de manera frecuente. Eliminar recipientes que acumulen agua .

. Mantener limpios y tapados tanques y depósitos.

tanques y depósitos. Cambiar el agua de bebederos y floreros.

de bebederos y floreros. Evitar la proliferación de mosquitos en el hogar.

Los especialistas insisten en que la combinación de medidas individuales y comunitarias es clave para contener la propagación de estas enfermedades. Ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolores musculares o cansancio extremo, se recomienda consultar de inmediato a un profesional de la salud.