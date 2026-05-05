Suben los casos de virus respiratorios y crece la alerta: cómo prevenir contagios

El incremento es estacional, pero especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la prevención ante la mayor circulación viral y el crecimiento de enfermedades transmitidas por mosquitos.
La circulación de virus respiratorios comenzó a mostrar los primeros aumentos estacionales, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 16. En paralelo, se reportaron nuevos casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, con especial foco en la fiebre chikungunya.
Según el informe, en el ámbito ambulatorio se confirmaron 3 casos de SARS-CoV-2 y 121 casos de influenza entre las semanas 15 y 16. En tanto, entre las hospitalizaciones se registraron 48 casos de influenza, 15 de virus sincicial respiratorio (VSR) y 9 de COVID-19 en la última semana analizada.
En relación a la influenza, predomina casi exclusivamente el subtipo A(H3N2), particularmente el subclado J.2.4.1/K. A través de la secuenciación genómica, se identificaron 17 nuevos casos en las últimas semanas, alcanzando un total acumulado de 153, lo que representa el 80% de los contagios registrados; este proceso consiste en analizar el material genético del virus para identificar sus variantes, mutaciones y patrones de circulación, lo que permite un seguimiento más preciso de su evolución y propagación.
Por otra parte, la fiebre chikungunya continúa en expansión: se notificaron 435 nuevos casos en la semana 16, con un total de 1.544 casos confirmados y probables en la temporada 2025-2026. De ese total, 1.427 son autóctonos, mientras que 117 presentan antecedentes de viaje.
El 95% de los casos se concentra en el NOA. Salta lidera con 724 casos, seguida por Tucumán (363), Jujuy (130), Santiago del Estero (125) y Catamarca (24). Sin embargo, la enfermedad comenzó a expandirse hacia otras regiones: en la provincia de Buenos Aires se registraron 41 casos, en Córdoba 27 y en la Ciudad de Buenos Aires 10, además de notificaciones aisladas en otras provincias.
En cuanto al dengue, se confirmaron 3 nuevos casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde el inicio de la temporada, el total asciende a 54 casos, con un 56% sin antecedentes de viaje y un 44% vinculados a viajes internacionales.
Si bien el escenario actual continúa siendo de baja circulación viral, las autoridades sanitarias advirtieron un aumento en los casos probables en varias jurisdicciones, por lo que remarcaron la importancia de completar los estudios diagnósticos y reforzar las medidas preventivas.
La prevención juega un rol central para reducir contagios y complicaciones, especialmente en los meses de mayor circulación viral.
En el caso de los virus respiratorios, se recomienda:
Para prevenir enfermedades como el dengue y la chikungunya, es fundamental:
Los especialistas insisten en que la combinación de medidas individuales y comunitarias es clave para contener la propagación de estas enfermedades. Ante la aparición de síntomas como fiebre alta, dolores musculares o cansancio extremo, se recomienda consultar de inmediato a un profesional de la salud.
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