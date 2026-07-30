Retiran un juguete viral del mercado por contener una sustancia tóxica

Retiran un juguete viral por contener niveles de benceno superiores a los permitidos y advierten por el riesgo químico para los niños.
A pocos días del Día del Niño, el Gobierno dispuso sacar de circulación un juguete que se había vuelto popular luego de detectar que podía representar un peligro para la salud. Se trata del Squeezy Dumpling, un artículo antiestrés que fue denunciado por presentar niveles de benceno por encima de los valores permitidos. Un caso similar ya había ocurrido en el Reino Unido.
La medida fue tomada después de una presentación realizada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. De acuerdo con los controles realizados, el producto tenía una concentración de 20 mg/kg de benceno, mientras que la normativa establece un máximo de 5 mg/kg, lo que significa que superaba cuatro veces el límite autorizado.
El benceno es una sustancia reconocida como cancerígena y puede ingresar al cuerpo mediante distintas vías: por ingestión, por contacto con la piel o incluso a través de la inhalación. Por este motivo, las autoridades definieron la situación como un “grave riesgo químico”, especialmente debido a que el producto estaba destinado principalmente a niños.
Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor explicaron que el juguete podía generar exposición a esta sustancia tóxica incluso sin ser llevado a la boca. Además, el producto presentaba otras irregularidades: no contaba con el Marcado de Conformidad obligatorio, no tenía identificación del importador y tampoco incluía las advertencias de seguridad correspondientes en idioma castellano.
El organismo informó que el Squeezy Dumpling se comercializaba tanto en locales físicos como a través de plataformas digitales en distintas zonas del país. Por este motivo, se notificó a las autoridades provinciales para que realicen controles y retiren las unidades disponibles para la venta.
La decisión tiene como objetivo proteger a los consumidores, especialmente a los niños, ante un posible riesgo para la salud.
El caso argentino tiene como antecedente una alerta internacional: el mismo juguete había sido retirado del mercado en Reino Unido luego de que organismos de control detectaran niveles elevados de benceno. Esa situación fue uno de los elementos considerados para avanzar con la investigación en el país.
Las autoridades recomendaron suspender de inmediato el uso del Squeezy Dumpling y colocarlo dentro de una bolsa resistente, cerrarla correctamente y desecharlo. También aconsejaron lavarse las manos con agua y jabón después de manipularlo para reducir cualquier posibilidad de contacto con la sustancia.
Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete remarcaron la importancia de revisar siempre la información del envase antes de adquirir un producto. Entre los datos que deben estar presentes figuran la identificación del importador, las advertencias de seguridad en castellano y el Marcado de Conformidad, que incluye un código QR acompañado por las siglas AR y dos tildes.
El presidente de la CAIJ, Matías Furió, advirtió que si un juguete no cuenta con esos requisitos no debería ser comprado, más allá de que sea atractivo, popular en redes sociales o tenga un precio bajo, ya que no existe un responsable identificado ante un posible inconveniente.
La advertencia toma mayor importancia por la cercanía del Día del Niño, una fecha en la que crece de manera significativa la compra de juguetes. Desde la entidad solicitaron a padres y madres revisar cuidadosamente los envases antes de realizar cualquier compra.