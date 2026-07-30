Retiran un juguete viral del mercado por contener una sustancia tóxica

El organismo informó que el Squeezy Dumpling se comercializaba tanto en locales físicos como a través de plataformas digitales en distintas zonas del país. Por este motivo, se notificó a las autoridades provinciales para que realicen controles y retiren las unidades disponibles para la venta.

La decisión tiene como objetivo proteger a los consumidores, especialmente a los niños, ante un posible riesgo para la salud.

El caso argentino tiene como antecedente una alerta internacional: el mismo juguete había sido retirado del mercado en Reino Unido luego de que organismos de control detectaran niveles elevados de benceno. Esa situación fue uno de los elementos considerados para avanzar con la investigación en el país.

Qué deben hacer quienes compraron el juguete

Las autoridades recomendaron suspender de inmediato el uso del Squeezy Dumpling y colocarlo dentro de una bolsa resistente, cerrarla correctamente y desecharlo. También aconsejaron lavarse las manos con agua y jabón después de manipularlo para reducir cualquier posibilidad de contacto con la sustancia.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete remarcaron la importancia de revisar siempre la información del envase antes de adquirir un producto. Entre los datos que deben estar presentes figuran la identificación del importador, las advertencias de seguridad en castellano y el Marcado de Conformidad, que incluye un código QR acompañado por las siglas AR y dos tildes.

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, advirtió que si un juguete no cuenta con esos requisitos no debería ser comprado, más allá de que sea atractivo, popular en redes sociales o tenga un precio bajo, ya que no existe un responsable identificado ante un posible inconveniente.

La advertencia toma mayor importancia por la cercanía del Día del Niño, una fecha en la que crece de manera significativa la compra de juguetes. Desde la entidad solicitaron a padres y madres revisar cuidadosamente los envases antes de realizar cualquier compra.