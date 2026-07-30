La Joaqui se mostró destrozada tras su ruptura con Luck Ra, y la versión de terceros en discordia

"El otro es libre de no elegirte más", confesó la cantante, con lágrimas en los ojos, al hablar del final de la relación con su compañero, que parecía terminar en casamiento.
A días de instalarse la versión y posterior confirmación del final de la relación entre los cantantes La Joaqui y Luck Ra, habló ella. Incluso, movilizada por la ruptura amorosa se refirió a los rumores que indican que el final del noviazgo - incluso, se llegó a hablar de casamiento- había sido por la influencer Tuli Acosta.
"Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto", comenzó definiendo La Joaqui, al aire de PLP, en Luzu Tevé, con gafas de sol incluidas, para generar más intriga, quizá, sobre lo mucho que la está afectando su nueva realidad amorosa, tras terminarse su noviazgo con el cantante.
"El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona... Nunca había vivido un amor así. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida, por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad no sea yo", se sinceró, la artista.
"No hay terceros en discordia, nunca hubo celos, tuvimos la relación más sana del mundo. Tal vez, por eso me cuesta tanto soltarlo", intentó aclarar La Joaqui, en medio de las versiones que indican que Tuli Acosta, ex ganadora de un Bailando por un sueño, habría inferido en la decisión de ponerle un punto final a la relación entre ella y el artista cordobés.
"Yo nunca había amado así. Yo me quería casar, estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Facu, independientemente que ahora tome una decisión distinta a la que yo idealizaba, fue por lejos el mejor novio que he tenido y la primera vez que experimenté un amor de verdad", compartió, entre lágrimas, La Joaqui.
"No me hace bien que estén atacando a otras personas. "No tengo ganas de sentir que, por mi culpa, otra persona pasa dolor o prejuicio. Tampoco me parece justo que por lo que pase en una pareja heterosexual castiguen a una mujer, independientemente de lo que suceda o no. La relación era nuestra", cerró, la intérprete.
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