La Joaqui se mostró destrozada tras su ruptura con Luck Ra, y la versión de terceros en discordia

¿EL AÑO DETERMINÓ EL FINAL DE LA PAREJA?

"Yo nunca había amado así. Yo me quería casar, estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Facu, independientemente que ahora tome una decisión distinta a la que yo idealizaba, fue por lejos el mejor novio que he tenido y la primera vez que experimenté un amor de verdad", compartió, entre lágrimas, La Joaqui.

La última vez que a la Joaqui y Luck Ra se los vio juntos fue en año a comienzos de años, en Masterchef Celebrity, donde ella fue una de las participantes.

"No me hace bien que estén atacando a otras personas. "No tengo ganas de sentir que, por mi culpa, otra persona pasa dolor o prejuicio. Tampoco me parece justo que por lo que pase en una pareja heterosexual castiguen a una mujer, independientemente de lo que suceda o no. La relación era nuestra", cerró, la intérprete.