Salud |

Tecnología y Bienestar: Cómo funcionan las dietas que cambian según tu descanso

Los nuevos sistemas combinan datos biométricos y algoritmos para adaptar comidas, hidratación y rutinas físicas en tiempo real.

La tecnología aplicada al bienestar dio un nuevo paso esteaño, a partir de la utilización de las aplicaciones de nutrición con inteligencia artificial, que ya no se limitan a contar calorías, sino qe ahora cruzan información sobre sueño, estrés y recuperación física para modificar automáticamente la alimentación diaria de cada usuario.

El avance se apoya en la conexión con dispositivos como Apple Watch, Fitbit, Garmin y anillos inteligentes, capaces de registrar métricas biométricas en tiempo real. A partir de esos datos, los sistemas ajustan desayunos, consumo de agua, proteínas o carbohidratos según el estado del cuerpo.

La lógica detrás de estas plataformas es abandonar las dietas rígidas. Si una persona durmió mal o acumuló fatiga, la IA puede recomendar comidas con mayor aporte energético, reducir la intensidad del entrenamiento o reforzar la hidratación y micronutrientes para favorecer la recuperación.

Saludd

Las apps más populares

  • Oura + Oura Advisor: analiza sueño, estrés y recuperación física para ofrecer recomendaciones personalizadas sobre alimentación y entrenamiento. También evalúa frecuencia cardíaca y descanso profundo.
  • WHOOP: combina datos de fatiga, descanso y carga física para ajustar hidratación, nutrición y actividad diaria. Su “recovery score” se volvió tendencia en 2026.
  • Google Health (ex Fitbit): incorporó un coach con IA basado en Gemini que adapta rutinas y hábitos alimenticios según el estado físico del usuario y los datos del smartwatch.
  • MacroFactor: utiliza algoritmos que modifican calorías y macronutrientes en tiempo real de acuerdo con la actividad, evolución corporal y hábitos registrados.
  • Nutrola: permite cargar comidas mediante fotos, analizar nutrientes y actualizar recomendaciones a partir de métricas de salud conectadas al reloj inteligente.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados