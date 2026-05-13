Hantavirus en Argentina: ya confirmaron más de 100 casos en todo el país

El Ministerio de Salud informó que ya se registraron 102 contagios durante la temporada 2025-2026. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de diagnósticos.
El hantavirus mantiene circulación activa en la Argentina y ya suma 102 casos confirmados durante la temporada 2025-2026, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido por el Ministerio de Salud de la Nación.
Según el informe oficial, en las últimas dos semanas se confirmó un nuevo contagio correspondiente a una persona residente en la provincia de Buenos Aires. El relevamiento comprende el período entre la semana epidemiológica 27 de 2025 y la semana 17 de 2026.
La región Centro concentra actualmente el 54% de los casos registrados en el país. Dentro de esa zona, la provincia de Buenos Aires encabeza la estadística con 43 diagnósticos positivos.
Por otra parte, la región del NOA presenta la mayor tasa de incidencia. Allí se notificaron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% corresponde a la provincia de Salta.
El reporte sanitario también incorporó detalles sobre el brote detectado a bordo del crucero MV Hondius, donde hasta el momento se identificaron ocho casos vinculados al barco: seis confirmados y dos probables. Además, tres personas fallecieron.
Los análisis de PCR y los estudios de secuenciación genómica realizados en laboratorios de Sudáfrica y Suiza determinaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, una variante que circula habitualmente en el sur de Argentina y Chile.
A su vez, la ANLIS Malbrán informó que la secuencia genética detectada presenta un alto grado de similitud con cepas identificadas en Neuquén durante 2018. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no se pudo determinar el origen exacto del brote.
Mientras continúa la investigación epidemiológica, el Ministerio de Salud mantiene tareas de seguimiento junto a las provincias y sostiene la cooperación internacional con los países involucrados en el monitoreo de los casos.