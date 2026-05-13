Hantavirus en Argentina: ya confirmaron más de 100 casos en todo el país

Brote en un crucero internacional

El reporte sanitario también incorporó detalles sobre el brote detectado a bordo del crucero MV Hondius, donde hasta el momento se identificaron ocho casos vinculados al barco: seis confirmados y dos probables. Además, tres personas fallecieron.

hantaviruscrucero El crucero MV Hondius quedó bajo investigación tras detectarse un brote de hantavirus vinculado a la cepa Andes.

Los análisis de PCR y los estudios de secuenciación genómica realizados en laboratorios de Sudáfrica y Suiza determinaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, una variante que circula habitualmente en el sur de Argentina y Chile.

A su vez, la ANLIS Malbrán informó que la secuencia genética detectada presenta un alto grado de similitud con cepas identificadas en Neuquén durante 2018. Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no se pudo determinar el origen exacto del brote.

Mientras continúa la investigación epidemiológica, el Ministerio de Salud mantiene tareas de seguimiento junto a las provincias y sostiene la cooperación internacional con los países involucrados en el monitoreo de los casos.