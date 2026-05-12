Alimentación: el boom de las barras proteicas

Los cambios en los hábitos de consumo y la creciente preferencia por alimentos considerados saludables impulsaron la expansión de este tipo de productos. Entre sus principales ventajas aparecen la posibilidad de controlar el hambre entre comidas y su practicidad como opción rápida para desayunos o meriendas.

Merlin Bars M

La importancia de elegir productos saludables

Pero, a diferencia de las tradicionales barras de cereal, algunas marcas comenzaron a enfocarse en productos sin azúcar agregada y con menor impacto en los niveles de glucosa.

En diálogo con este diario, Romina Sevillia, titular de Merlin Foods, explicó que las barras de la empresa están elaboradas exclusivamente con ingredientes naturales, como frutos secos y proteína de arveja.

“A diferencia de otras marcas de barras de cereal, nuestros productos no contienen aditivos, azúcares ni lactosa. Y eso también se refleja en el envase, donde están ausentes los octógonos de advertencia por exceso de sodio, azúcares o grasas”, sostuvo Sevillia, quien señaló que ese es uno de los argumentos de venta más fuertes de la marca.

La empresaria -licenciada en Tecnología Industrial de los Alimentos- afirmó, además, que muchos productos promocionados como saludables utilizan expresiones ambiguas o poco claras para ocultar ingredientes menos recomendables.

“Hay barras de cereal en el mercado que se fabrican con azúcares enmascarados. Hoy los consumidores son más exigentes con la calidad de los alimentos que compran y buscan información clara y transparente”, señaló.

Junto a Tomás Andersson -un economista con quien se asoció hace dos años y medio para lanzar el emprendimiento- Sevillia apostó a un mercado en expansión que hoy no solo le permite consolidar una marca dentro del segmento, sino también proyectar exportaciones a países como España.

M Merlin R (1) Romina Sevillia y Tomás Andersson de Merlin Foods

Producidas en su planta de Villa Crespo, las barras Merlín Bars se presentan en ocho variedades: cuatro originales (Natural, Coco, Manzana Crispy y Avena) y cuatro proteicas (Choco, Café, Lemon Cream y Choco Naranja).

Dátiles, pasas de uva, almendras, castañas de cajú, coco, manzana, canela, avena, arándanos, cacao y café son algunos de los ingredientes utilizados en la elaboración, a los que se suma proteína vegetal de arveja.

“Todo se trabaja en crudo, es decir sin cocción a altas temperaturas, para conservar las propiedades nutricionales”, explicó Sevillia. Las barras son libres de gluten, veganas, kosher, sin azúcares añadidos y sin edulcorantes artificiales.

La línea apunta además a ampliar el acceso de este tipo de productos más allá de los circuitos tradicionales de consumo saludable. Por eso, además de dietéticas, también se comercializa a través de plataformas como Rappi y cadenas de maxikioscos y drugstores como Open 25.

El auge de este mercado también expone un cambio de época en el consumo: clientes más atentos a los ingredientes, más desconfiados de los ultraprocesados y cada vez menos dispuestos a aceptar promesas saludables sin leer la letra chica.