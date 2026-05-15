Siguen los insultos de Javier Milei: llamó "cómplice de asesinatos" a Débora Plager

Javier Milei volvió a protagonizar una entrevista cargada de insultos y acusaciones en el streaming Carajo. Esta vez apuntó contra la periodista Débora Plager, a quien vinculó con un “genocidio” por apoyar la legalización del aborto.
En una nueva jornada de fuertes ataques verbales, como ocurrió horas antes con sus declaraciones contra Marcela Pagano, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras una entrevista en el canal de streaming Carajo, donde lanzó graves acusaciones contra la periodista Débora Plager, a la que le dijo "sorete", "asesina" y más.
Durante la charla, el mandatario relacionó la caída de la tasa de natalidad en la Argentina con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y apuntó directamente contra la conductora por haber apoyado públicamente la ley.
“¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinatos?”, disparó Milei en medio de la entrevista. Porque este "sorete" después dice que las jubilaciones son una mierda.
Luego profundizó sus cuestionamientos y sostuvo que la disminución en la tasa de reproducción del país sería consecuencia de una supuesta “masacre sistemática”.
“Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso, de todos esos asesinatos”, afirmó el presidente.
Además, el jefe de Estado recordó la participación de la periodista en los debates parlamentarios por la Ley del Aborto y cuestionó que, según dijo, se hubiera mostrado orgullosa de esa postura.
Las declaraciones forman parte de una nueva escalada verbal de Milei en medios afines, donde en las últimas horas también apuntó contra dirigentes políticos, periodistas y exaliados libertarios.
comentar