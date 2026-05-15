Siguen los insultos de Javier Milei: llamó "cómplice de asesinatos" a Débora Plager

Luego profundizó sus cuestionamientos y sostuvo que la disminución en la tasa de reproducción del país sería consecuencia de una supuesta “masacre sistemática”.

“Si tenés una caída semejante es porque hiciste un genocidio. Bueno, la señora Plager es cómplice de eso, de todos esos asesinatos”, afirmó el presidente.

Además, el jefe de Estado recordó la participación de la periodista en los debates parlamentarios por la Ley del Aborto y cuestionó que, según dijo, se hubiera mostrado orgullosa de esa postura.

Las declaraciones forman parte de una nueva escalada verbal de Milei en medios afines, donde en las últimas horas también apuntó contra dirigentes políticos, periodistas y exaliados libertarios.