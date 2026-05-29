Allanaron el Hospital Durand: investigan la muerte de un paciente

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Ninguno pensó que el deceso iba a estar relacionado con la falta de seguridad. Germán, su hijo, y explicó que los médicos “encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno que se pone en la tráquea en la mano, se lo había sacado”.

La principal sospechosa es la mujer que estaba en la habitación, una paciente psiquiátrica que tiene antecedentes de internaciones y fugas en otros centros de salud.

No está establecido aun si ella logró llegar a la terapia intensiva por haber estado hospitalizada en el Durand o si, por el contrario, ingresó desde la calle. En cualquiera de los dos casos debió caminar al menos 150 metros para llegar a la cama de la víctima.

De acuerdo al testimonio de la familia Sequeira, minutos después de la muerte, autoridades de la terapia intensiva del hospital le dijeron que se trataba de una persona indigente.

Fuentes del ministerio de Salud porteño, por su parte, comunicaron: “El viernes por la mañana, en la terapia del Hospital Durand, se constató el fallecimiento de un paciente extubado en circunstancias que se están analizando. En la misma sala y en el mismo rango horario se verificó el ingreso de una persona ajena al equipo de salud sin que se haya podido constatar relación alguna con el hecho relatado precedentemente“.