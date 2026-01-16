Agresión en un jardín de infantes en Santa Fe: la directora pidió disculpas y la Justicia investiga

El caso salió a la luz días atrás en el jardín maternal “Manitos a la Obra”, ubicado en la calle Dorrego al 2400, en la ciudad de Villa Constitución. Las autoridades judiciales fueron alertadas luego de que comenzaran a circular grabaciones realizadas dentro del establecimiento, en las que se observa a docentes maltratando a los menores. A partir de esas denuncias, se inició una investigación formal y la Municipalidad dispuso el cierre preventivo del jardín mientras se esclarecen los hechos.

En los videos incorporados a la causa se puede ver cómo una maestra toma del brazo a una beba, la arroja al piso para que se siente y la increpa verbalmente mientras la menor llora. En otra secuencia, otra docente levanta a la niña de manera brusca y se la lleva del lugar.

En medio de la conmoción, la directora del jardín, Milagros Capella, difundió un video dirigido a las familias en el que pidió disculpas por lo sucedido. “Yo soy Milagros Capella y vengo a pedir disculpas por todo lo sucedido. Me hago cargo por no saber”, expresó, y se definió como “incompetente” por no haber advertido las situaciones de maltrato. En el mismo mensaje, reveló que una de las menores agredidas es su sobrina y aseguró que no permitirá que “le pase nada a ella ni a ningún otro niño”.

Capella también se puso a disposición de la Justicia y ofreció devolver el dinero de las inscripciones y de la colonia de verano como forma de resarcimiento económico. Sin embargo, varios padres rechazaron el pedido de disculpas y manifestaron desconfianza, al considerar que el mensaje parecía preparado con asesoramiento legal y que no reflejaba un arrepentimiento genuino.

Los padres de los niños señalaron que tomaron conocimiento de lo ocurrido a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, y que en las últimas semanas algunos habían notado cambios en el comportamiento de sus hijos, que ahora relacionan con las agresiones sufridas dentro del jardín. Tras la difusión del caso, un grupo de madres se manifestó en la plaza principal de Villa Constitución para exigir explicaciones y justicia.

La investigación quedó en manos de la Justicia provincial, que analiza las grabaciones aportadas por tres auxiliares del establecimiento, quienes aseguraron haber filmado los hechos para contar con pruebas contra al menos tres maestras involucradas. Mientras tanto, el jardín continúa clausurado de manera preventiva, a la espera de que se determinen responsabilidades y se definan las medidas a seguir.